In Mexiko herrscht nach dem Tod des mächtigsten Drogenbosses des Landes Chaos. Bandenmitglieder setzen Autos und Gebäude in Brand. Videos zeigen flüchtende Touristen. Wie sicher ist meine Mexiko-Reise noch? Blick hat für dich die wichtigsten Reise-Infos.

Ist meine Reise nach Mexiko noch sicher?

Lokale Behörden warnen vor Reisen nach Jalisco, 750 Schweizer dort gemeldet

6500 Schweizer im Land, 220 in Travel Admin registriert

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Brennende Autos versperren Strassen, Apotheken und Geschäfte stehen in Flammen, Flughäfen werden gestürmt. Videos zeigen flüchtende Touristen. Nach dem Tod von Mexikos mächtigstem Drogenboss fegt eine Gewaltwelle über das Land. Nemesio Oseguera Cervantes (†59), bekannt als «El Mencho», ist am Sonntag nach einem Militäreinsatz zu seiner Festnahme verstorben. Nun schlägt das von ihm geführte Drogenkartell Jalisco Nueva Generación (CJNG) aus Vergeltung zurück.

Grundsätzlich warnt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bereits vor einer sehr hohen Gewaltkriminalität im ganzen Land. Drogenbanden bekämpfen sich gegenseitig, Polizei und Bandenmitglieder liefern sich je nach Region häufig Schiessereien. Nun hat sich die Lage in einigen Regionen deutlich zugespitzt. Blick beantwortet dir die wichtigsten Fragen zu deiner Mexiko-Reise.

1 Welche Regionen sind gefährlich und welche nicht?

Der Militäreinsatz gegen «El Mencho» ereignete sich im Bundesstaat Jalisco. Insbesondere in den Städten Guadalajara und Puerto Vallarta kam es infolge dessen zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit mehreren Todesopfern sowie zu Brandstiftungen, schreibt das EDA auf seiner Webseite in einem aktuellen Hinweis auf die Lage in Mexiko. In Jalisco wurden daher verstärkte Sicherheitsmassnahmen eingeleitet. Die Behörden in Puerto Vallarta haben eine Warnung herausgegeben: Es wird geraten, zu Hause zu bleiben und nicht notwendige Reisen in die betroffenen Gebiete zu vermeiden.

Gegenüber Blick sagt EDA-Mediensprecher Jonas Montani: «Die am Montag aktualisierten Reisehinweise für Mexiko werden laufend überprüft und bei Bedarf angepasst.» Darüber hinaus warnt das EDA: «Auch aus anderen Teilen Mexikos wurden in diesem Zusammenhang Sicherheitsvorfälle gemeldet. Lassen Sie höchste Vorsicht walten. Die weitere Entwicklung ist ungewiss.»

Das Reiseunternehmen Dertour Suisse bietet spezielle Reisepakete nach Mexiko an. Laut Mediensprecherin Janine Zimmerli sei in den betroffenen Bundesstaaten in Zentralmexiko entsprechende Vorsicht geboten. Eine beliebte Ferienregion sei nicht betroffen: «Der Grossteil unserer Kundinnen und Kunden hält sich jedoch in Yucatán auf. Aus dieser Region liegen uns derzeit keine entsprechenden Meldungen vor.»

2 Mit welchen Situationen muss ich rechnen?

«Mit Verkehrsbehinderungen und Strassensperren muss gerechnet werden, der Flugverkehr kann beeinträchtigt oder eingeschränkt werden. Auskünfte erteilen die Fluggesellschaften», schreibt das EDA hierzu auf seiner Webseite.

Auf Blick-Anfrage bestätigt die Fluggesellschaft Edelweiss Air einen normalen Flugbetrieb: «Edelweiss fliegt ab Zürich 3x pro Woche nach Cancún in Mexiko. Aktuell werden alle Flüge nach Flugplan durchgeführt.» Die Fluggesellschaft Swiss bietet generell keine Flüge nach Mexiko an.

3 Wie sollte ich mich vor Ort verhalten?

Das EDA empfiehlt für Personen vor Ort: «Meiden Sie Massenveranstaltungen und Kundgebungen jeder Art und befolgen Sie die Anweisungen der lokalen Behörden (z. B. Ausgangssperren).» Informieren zur aktuellen Lage könne man sich während der Reise über die Medien, den Reiseveranstalter oder bei den lokalen Behörden.

4 Sind Schweizer von der Situation betroffen?

«Dem EDA liegen derzeit keine Informationen über betroffene Schweizer Staatsangehörige vor», betont Mediensprecher Montani gegenüber Blick. 6500 Schweizer Staatsangehörige sind in Mexiko gemeldet, davon 750 im Bundesstaat Jalisco.

220 Personen sind aktuell in Travel Admin als Reisende im Land registriert. Bisher habe die Helpline des EDA weniger als ein Dutzend Anfragen im Zusammenhang mit den Unruhen erhalten, die meisten davon in Bezug auf Reisehinweise. Die Schweizer Vertretung in Mexiko-Stadt stehe in Kontakt mit den zuständigen Behörden vor Ort, erklärt Montani weiter.

5 An welche Stelle kann ich mich mit Fragen/Anliegen wenden?

Wer Hilfe bei seiner Mexiko-Reise benötigt, kann sich dringenden Fällen an die schweizerische Botschaft in Mexico City oder die Helpline des EDA in Bern wenden, bestätigt Montani. Die Helpline ist rund um die Uhr unter +41 800 24 7 365 / +41 58 465 33 33 oder per E-Mail helpline@eda.admin.ch erreichbar.

Auch die jeweilige Buchungsstelle könne Reisenden bei Fragen oder Anliegen helfen, betont Dertour-Sprecherin Zimmerli.

0:55 Videos zeigen Chaos-Szenen: Touristen am Flughafen von Guadalajara fliehen

6 Was mache ich, wenn mein Flug oder meine Reise wegen der Unruhen gestrichen werden?

«Falls Flüge annulliert werden, sollen sich Reisende an ihren Reiseveranstalter wenden. Wer individuell reist, sollte sich vorgängig bei seiner Reiseversicherung über die entsprechenden Annullationsbedingungen informieren», empfiehlt EDA-Mediensprecher Montani. Und was ist mit Individualtouristen? «Wer nicht über ein Reisebüro gebucht hat, soll sich bei Touristenbüros oder Hotels vor Ort erkundigen.»

Auch Dertour-Mediensprecherin Zimmerli verweist bei Buchung eines Pauschalarrangements auf die jeweilige Buchungsstelle. «Der Reiseveranstalter übernimmt die Koordination und Verantwortung, was gerade in Ausnahmesituationen für zusätzliche Sicherheit und Entlastung sorgt.»

7 Kann ich von meiner geplanten Reise ohne Einschränkungen zurücktreten?

«Solange das EDA nicht offiziell von Reisen abrät, besteht grundsätzlich kein Anspruch auf eine kostenlose Annullation. Dasselbe gilt für Umbuchungen», erklärt Dertour-Mediensprecherin Zimmerli.