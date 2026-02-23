Die Tötung von «El Mencho», Mexikos mächtigstem Drogenboss, löst Chaos in Mexiko aus. Es brannten Fahrzeuge, Flughäfen wurden lahmgelegt. Nun warnen Fluggesellschaften vor Reisen wegen der gefährlichen Sicherheitslage.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tötung von Drogenboss «El Mencho» löst schwere Unruhen in Mexiko aus

Mindestens acht Bundesstaaten betroffen, brennende Fahrzeuge und Narco-Blockaden

Air Canada streicht Flüge nach Puerto Vallarta wegen Sicherheitslage War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Die Tötung des Drogenbosses «El Mencho» in Mexiko hat schwere Unruhen in den von ihm kontrollierten Gebieten ausgelöst. In den sozialen Medien sind chaotische Szenen aus mehreren mexikanischen Städten zu sehen. Menschen fliehen in Panik, überall wurden Brände entfacht.

Kartellchef Nemesio Oseguera Cervantes, auch bekannt als «El Mencho», erlag am Sonntag nach einem Militäreinsatz zu seiner Festnahme im westlichen Bundesstaat Jalisco seinen Verletzungen. Der 59-Jährige war der Anführer des extrem gewalttätigen Drogenkartells Jalisco Nueva Generación (CJNG; auf Deutsch «Jalisco Neue Generation»). Anschliessend erschütterte eine Gewaltwelle das Land.

Die Sicherheitslage zwang Fluggesellschaften zur Streichung zahlreicher Verbindungen. Air Canada teilte mit, Flüge nach Puerto Vallarta «aufgrund einer anhaltenden Sicherheitslage» auszusetzen und riet Passagieren, nicht zum Flughafen zu reisen.

Acht Bundesstaaten betroffen

Am Sonntag wurden sogenannte Narco-Blockaden mit brennenden Autos, Bussen und Lastwagen in mindestens acht Bundesstaaten gemeldet: Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Colima, Guerrero, Tamaulipas und Zacatecas.

In der Hauptstadt des Bundesstaates Jalisco, Guadalajara — einer der Austragungsorte der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 — kam es zu chaotischen Szenen: Reisende suchten am Flughafen panisch Schutz, während bewaffnete Männer Fahrzeuge in Brand setzten und laut Videos auch eine Tankstelle anzündeten. Es soll dabei Tote und Verletzte gegeben haben.

Menschen verbarrikadieren sich in Häusern

Bis Sonntagabend wirkte Guadalajara wie eine Geisterstadt, da sich viele Menschen in ihren Häusern verbarrikadierten. In mehreren Bundesstaaten wurde der Schulunterricht für Montag abgesagt.

Die genauen Umstände der Tötung von «El Mencho», die Analysten als den grössten Schlag gegen die mexikanischen Kartelle seit mehr als einem Jahrzehnt bezeichneten, sind am Montagmorgen (Schweizer Zeit) noch unklar.

Nicht einmal nach der Festnahme des berüchtigten Drogenbosses Joaquín «El Chapo» Guzmán, des Anführers des Sinaloa-Kartells, im Jahr 2016 war es in Mexiko zu ähnlichen Gewaltvorfällen gekommen. «El Chapo» verbüsst derzeit eine lebenslange Haftstrafe in den USA.

Bist du gerade in den Ferien in Mexiko? Wie erlebst du die Situation? Melde dich bei uns via Whatsapp auf die Nummer 079 813 80 41, E-Mail an redaktion@blick.ch oder über den Leserreporter-Button in der Blick-App.