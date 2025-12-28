DE
Für Montag geplant
Netanyahu trifft Trump für Gespräche in Florida

US-Präsident Donald Trump trifft am Montag in Florida den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu. Themen sind der US-Waffenruhe-Plan für Gaza, die Hisbollah und die Bedrohung durch den Iran.
Publiziert: vor 41 Minuten
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Am Montag sollen sich Netanyahu und Trump in Florida treffen.
  • Trump trifft Netanyahu am Montag in Florida, fünfter Besuch 2025
  • Diskussion über Waffenruhe im Gazastreifen und Sicherheitslage Israels erwartet
  • US-Waffenruhe-Plan seit Oktober 2023 in zweiter Phase
AFP und Natalie Zumkeller

US-Präsident Donald Trump (79) empfängt am Montag den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu (76) zu einem Treffen in Florida. Es ist bereits Netanyahus fünfter Besuch bei Trump in diesem Jahr.

Das Treffen findet inmitten verstärkter internationaler Bemühungen um die Umsetzung der zweiten Phase des US-Waffenruhe-Plans für den Gazastreifen statt. Die erste Phase des Plans war im Oktober, zwei Jahre nach dem Hamas-Überfall auf Israel, in Kraft getreten. Beide Seiten werfen sich jedoch immer wieder Verstösse gegen die seitdem geltende Waffenruhe vor.

Israel verstärkt Zusammenarbeit mit Griechenland und Zypern

Überdies dürfte bei dem Treffen Netanyahus mit Trump israelischen Medienberichten zufolge die Waffenruhe mit der Hisbollah im Libanon, eine mögliche Sicherheitsvereinbarung Israels mit Syrien, sowie die anhaltende Bedrohung Israels durch den Iran im Zentrum stehen.

Derweilen stärkt Israel seine Beziehungen zu den Mittelmeernationen Griechenland und Zypern. Wie die «Jerusalem Post» am Sonntag unter Berufung auf das israelische Militär schrieb, haben die drei Länder einen trilateralen Plan zur verstärkten Zusammenarbeit unterzeichnet.

Darin enthalten sind unter anderem verstärkte gemeinsame Militärübungen und -schulungen sowie «strategischer militärischer Dialog zu Themen von gemeinsamem Interesse». Die Zusammenarbeit soll vor allem die militärischen Aktivitäten der Türkei im östlichen Mittelmeerraum eindämmen.

