Schon 4000 Tote im neuen Nahost-Krieg

Von Gabriel Knupfer, Redaktor Nachtdienst

Gut zwei Wochen, nachdem Israel und die USA den Iran angriffen, steigt die Zahl der Toten in mehreren Ländern. Der US-Sender CNN gab am Montag (Ortszeit) eine Übersicht über die bisher bekannten Todesopfer im neuen Nahostkrieg. Der Sender kann die Zahlen nicht selbst verifizieren.

Im Iran starben laut der US-amerikanischen Menschenrechtsorganisation Human Rights Activists News Agency (HRANA) bis am Sonntag 1330 Zivilisten, darunter 206 Kinder. Ausserdem seien im Iran 1122 Militärangehörige sowie 613 weitere Personen getötet worden, bei denen unklar sei, ob es sich um Zivilisten handele.

Im Libanon bekämpft Israel die Hisbollah-Miliz, die vom Iran unterstützt wird. In dem Land starben laut Regierungsangaben 886 Menschen bei israelischen Angriffen, darunter 111 Kinder.

Laut Sicherheitskreisen im Irak wurden in dem Land bisher 47 Menschen im Krieg getötet, die meisten von ihnen schiitische Milizen. Bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt im irakischen Kurdistan kam zudem ein französischer Soldat ums Leben.

In Israel starben 15 Menschen, darunter neun Personen, die bei einem direkten Raketentreffer auf ein Wohnhaus in der Stadt Beit Shemesh getötet wurden.

Die USA verloren bisher 13 Soldaten. Sieben Militärangehörige starben durch einen Angriff in Kuwait und sechs beim Absturz eines Betankungsflugzeugs im Irak.

Die Vereinigten Arabischen Emirate werden vom Iran mit Drohnen und Raketen angegriffen. Bisher starben mindestens sieben Menschen verschiedener Nationalitäten (Emirate, Pakistan, Nepal und Bangladesch) durch die Attacken.

In Kuwait starben mindestens sechs Menschen, darunter ist auch ein 11-jähriges Mädchen.

Zwei Menschen wurden in Saudi-Arabien getötet, nachdem ein militärisches Projektil eine Wohnanlage in der Stadt Al-Kharj getroffen hatte.

Im kleinen Inselstaat Bahrain im Persischen Golf wurden ebenfalls zwei Personen durch iranischen Beschuss getötet.

Insgesamt starben demnach im neuen Nahostkrieg bisher rund 4000 Menschen, darunter mehr als 3000 im Iran. Den angegriffenen Nachbarländern gelingt es, die meisten Drohnen und Raketen unschädlich zu machen.

Der dauernde Beschuss aus dem Iran stellt die Verteidigungssysteme der Golfstaaten auf eine harte Probe. Mein Kollege Mattia Jutzeler hat in einem Artikel beschrieben, warum die Ölstaaten die allermeisten Angriffe abwehren können.