Nach Angriffen auf die Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien droht ein wochenlanger Ausfall. Vier bis fünf Prozent der weltweiten Ölversorgung sind betroffen. Der Exporthafen Yanbu hat nur Vorräte für wenige Tage.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drohnenangriff beschädigt Saudi-Arabiens Ost-West-Pipeline, bis zu sechs Wochen Ausfall erwartet

Pipeline transportiert 4-5 Mio. Barrel Öl täglich, 5 Prozent Weltanteil betroffen

Ölpreis steigt, Yanbu-Hafen hat Vorräte für maximal sieben Tage

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein Drohnenangriff auf eine zentrale Ölpipeline hat für eine Erschütterung im Exportmarkt Saudi-Arabiens gesorgt. Die Ost-West-Pipeline, die täglich vier bis fünf Millionen Barrel Rohöl transportiert, ist schwer beschädigt. Nach Angaben von saudischen Behörden könnte die Anlage bis zu sechs Wochen ausser Betrieb bleiben. Damit droht ein empfindlicher Ausfall. Denn vier bis fünf Prozent des weltweiten täglichen Ölangebots fliessen durch diese Pipeline.

Hinzu kommt, dass die Leitung vom Persischen Golf zum Roten Meer Saudi-Arabiens wichtigste Alternative zur blockierten Strasse von Hormus darstellt. Satellitenbilder zeigen massive Brandschäden an den Pumpstationen in den Regionen Riad und Medina. Nach saudischen Angaben wurden mehrere Menschen verletzt. Der Exporthafen Yanbu, ein zentraler Umschlagplatz, verfügt laut Händlern nur noch über Vorräte für maximal sieben Tage.

Ölpreis schiesst nach oben

Saudi-Arabien hatte am Freitag die rund 1200 Kilometer lange Pipeline vorsorglich vorübergehend stillgelegt, nachdem es zuvor zu mehreren Drohnenangriffen gekommen war.

Die Unsicherheit über die Dauer der Reparaturen der wichtigen Versorgungsleitung treibt den Ölpreis indes weiter nach oben. Experten warnen vor einer Verschärfung der angespannten Energiemärkte, die auch die Spritpreise in Europa steigen lassen könnte.

Saudi-Arabiens politische Führung reagiert: Kronprinz Mohammed bin Salman traf in Dschidda den US-Centcom-Chef Brad Cooper. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur SPA wurden dabei auch die regionalen Spannungen besprochen. Wer hinter den Drohnenangriffen steckt, bleibt offiziell unklar. In der Region am Roten Meer kam es jedoch zuletzt zu Angriffen von Huthi-Rebellen. Saudi-Arabien und der Irak vermuten jedoch, dass die Drohnen aus irakischem Gebiet gestartet wurden. Bagdad hat Ermittlungen eingeleitet.