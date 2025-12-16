DE
«Friends»-Star verstarb an Ketamin-Überdosis
Nach Tod von Matthew Perry – Arzt zu Hausarrest verurteilt

Nach dem Tod des «Friends»-Star Matthew Perry ist ein weiteres Urteil gefallen. Ein Arzt aus San Diego wurde zu acht Monaten Hausarrest verurteilt. Er hatte einem Kollegen in Los Angeles Ketamin für Perry verkauft.
Publiziert: vor 28 Minuten
Nach dem Tod des Schauspielers Matthew Perry ist ein weiteres Urteil gefallen. Ein Arzt aus San Diego wurde zu acht Monaten Hausarrest verurteilt.
  • Arzt zu Hausarrest verurteilt im Zusammenhang mit Matthew Perrys Tod
  • Perry unterzog sich Ketamin-Therapie und beschaffte sich Ketamin zusätzlich auf dem Schwarzmarkt
  • Fünf Festgenommene haben ihre Schuld eingeräumt
Im Zusammenhang mit dem Tod von «Friends»-Star Matthew Perry (†54) hat ein Gericht einen Arzt aus San Diego zu acht Monaten Hausarrest verurteilt. Das berichteten die «Los Angeles Times» und der Sender CBS unter Berufung auf eine Gerichtsentscheidung in Los Angeles. Zudem muss der Arzt 300 Stunden Sozialdienst leisten.

Der 55-jährige Mediziner hatte sich 2024 schuldig bekannt, das Narkosemittel Ketamin für Perry beschafft zu haben. Laut der Anklage soll der Arzt aus San Diego einem Kollegen in Los Angeles unter anderem mit einem gefälschten Rezept eine grössere Menge Ketamin für den Schauspieler verkauft haben. Der 44 Jahre alte Mediziner aus Los Angeles war bereits Anfang Dezember zu zweieinhalb Jahre Gefängnis verurteilt worden.

Schuldeinräumungen von verschiedenen Seiten

Der Arzt aus San Diego kam um eine Gefängnisstrafe herum. Er habe mit den Behörden kooperiert und bereitwillig seine ärztliche Lizenz abgegeben, schrieb die «Los Angeles Times».

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten nach Perrys Tod schwere Vorwürfe gegen fünf Festgenommene vorgebracht. Neben den beiden Ärzten haben auch die anderen mittlerweile ihre Schuld eingeräumt, darunter ein Assistent des Schauspielers und eine Drogenlieferantin. In diesen Fällen wird das Strafmass 2026 erwartet.

Perry starb an den Folgen einer Ketamin-Überdosis

Perry war am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden worden. Der Schauspieler war mit der zwischen 1994 und 2004 in den USA produzierten TV-Serie «Friends» über sechs junge Freunde in New York weltweit berühmt geworden. Sein Tod hatte weltweit Schock und Trauer ausgelöst.

Zuvor hatte der Schauspieler wiederholt öffentlich über seinen Kampf gegen Suchterkrankungen gesprochen. Berichten zufolge hatte er sich wegen Depressionen und Angstzuständen einer Ketamin-Therapie unter ärztlicher Aufsicht unterzogen. Zusätzlich soll er sich das Mittel auf dem Schwarzmarkt besorgt haben.

Nach Angaben der Gerichtsmediziner starb Perry an den Auswirkungen von Ketamin. Hinzu kamen unter anderem Ertrinken, eine Herzkrankheit und die Auswirkungen eines Mittels zur Behandlung von Opioid-Abhängigkeiten. Der Tod wurde als Unfall eingeordnet.

