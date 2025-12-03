DE
Nach Tod von «Friends»-Star Matthew Perry
Gericht verurteilt Arzt zu Haftstrafe

Der beliebte Schauspieler Matthew Perry (†54) ist 2023 an einer Ketamin-Überdosis gestorben. Nun hat ein Gericht einen Arzt zu einer Haftstrafe verurteilt.
Publiziert: 22:31 Uhr
|
Aktualisiert: 22:39 Uhr
Angela RosserJournalistin News

Im Zusammenhang mit dem Tod von «Friends»-Star Matthew Perry hat ein Gericht einen Arzt zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das berichteten die «Los Angeles Times» und der Sender CBS unter Berufung auf eine Gerichtsentscheidung im kalifornischen Santa Monica.

+++Update folgt+++

Adele unterbricht Konzert, um Matthew Perry zu gedenken
0:56
«Teil meiner Kindheit»:Adele unterbricht für Matthew Perry ihr Konzert
