Der beliebte Schauspieler Matthew Perry (†54) ist 2023 an einer Ketamin-Überdosis gestorben. Nun hat ein Gericht einen Arzt zu einer Haftstrafe verurteilt.

Angela Rosser Journalistin News

Im Zusammenhang mit dem Tod von «Friends»-Star Matthew Perry hat ein Gericht einen Arzt zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das berichteten die «Los Angeles Times» und der Sender CBS unter Berufung auf eine Gerichtsentscheidung im kalifornischen Santa Monica.

+++Update folgt+++

