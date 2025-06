Angeklagter Arzt im Fall Matthew Perry bekennt sich schuldig

1/5 Matthew Perry wurde nur 56 Jahre alt. Foto: imago/Aton Chile

Perry starb an Ketamin-Überdosis, er kämpfte jahrelang mit Suchtproblemen

Am 28. Oktober 2023 hat Matthew Perry (1969–2023) in seinem Whirlpool in Los Angeles für immer die Augen geschlossen. Der Tod des «Friends»-Stars, der in der amerikanischen Sitcom die Rolle des Chandler Bing verkörperte, löste weltweit Bestürzung aus. Die Todesursache: Perry ist «an den akuten Wirkungen von Ketamin» gestorben, wie die Behörden damals bekannt gaben.

Ein Arzt, dem vorgeworfen wird, Matthew Perry kurz vor dessen Tod das Schmerz- und Narkosemittel Ketamin besorgt zu haben, will sich offenbar schuldig bekennen. Dr. Salvador Plasencia hat US-Medienberichten zufolge zugestimmt, sich in vier Fällen des Vertriebs von Ketamin schuldig zu bekennen, heisst es demnach in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft. Ihm droht eine Höchststrafe von 40 Jahren Gefängnis.

Neben Plasencia zählt noch eine Frau, der vorgeworfen wird, mit Ketamin zu handeln, zu den Beschuldigten. Drei andere angeklagte Personen, darunter ein weiterer Arzt, hatten zuvor schon mit den Behörden kooperiert. Der Prozess gegen Plasencia soll im August beginnen. Auch die beschuldigte Frau soll im August vor Gericht gestellt werden. Sie hat auf «nicht schuldig» plädiert und ist damit die einzige der fünf im Zusammenhang mit Perrys Tod angeklagten Personen, die sich nicht mit den Behörden geeinigt hat.

«Friends»-Star Matthew Perry war im Oktober 2023 in seinem Anwesen in Los Angeles tot aufgefunden worden. Die Gerichtsmedizin stellte fest, dass Ketamin für den Tod des Schauspielers verantwortlich war. Er hatte das Medikament zur Behandlung von Depressionen eingenommen, suchte aber offenbar nach mehr Ketamin, als ihm sein Arzt geben wollte. Etwa einen Monat vor seinem Tod soll er auf Plasencia gestossen sein. Der Arzt soll angeblich einen weiteren Arzt gebeten haben, das Medikament für ihn zu beschaffen, wie laut US-Medienberichten aus Gerichtsakten hervorgeht.

Nachdem er das Medikament dann an Perry verkauft hatte, soll Plasencia seinen Kollegen gefragt haben, ob er ihn weiterhin damit beliefern könne, damit sie Perrys «Anlaufstelle» werden könnten, so die Staatsanwaltschaft.

Matthew Perry kämpfte jahrelang mit Suchtproblemen, angefangen mit seiner Zeit bei «Friends», als der Schauspieler als Chandler Bing zu einem grossen Star wurde. An der Seite von Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer spielte er von 1994 bis 2004 zehn Staffeln lang eine Hauptrolle in der Serie.