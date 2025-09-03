DE
Schauspieler starb 2023 in seinem Whirlpool
Drogenlieferantin räumt Schuld an Matthew Perrys Tod ein

Im Fall von Matthew Perrys (†54) Tod räumte eine Drogenlieferantin nun ihre Schuld ein. Die Frau gesteht, dem Schauspieler unter anderem Ketamin geliefert zu haben.
Der Tod von Matthew Perry erschütterte im Oktober 2023 die Welt.
Darum gehts

  • Drogenlieferantin gesteht Schuld am Tod von Matthew Perry
  • Ketamin-Königin droht Höchststrafe von 65 Jahren Gefängnis
  • Fünf Angeklagte haben ihre Beteiligung am Tod des Schauspielers eingeräumt
Im Zusammenhang mit dem Tod von «Friends»-Star Matthew Perry hat eine Drogenlieferantin vor Gericht in Kalifornien ihre Schuld eingeräumt. Die als «Ketamin-Königin» bekannte Frau plädierte in fünf Anklagepunkten auf schuldig, wie US-Medien berichteten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte die 42-Jährige unter anderem die Dosis des Narkosemittels Ketamin geliefert, die im Oktober 2023 zum Tod des Schauspielers führte. Sie ist die Letzte von fünf angeklagten Personen, welche ihre Schuld am Tod des Schauspielers einräumt. 

Erst im Juli bekannte sich einer der angeklagten Ärzte schuldig. Ein Weiterer gestand bereits im Sommer 2024.

Nun haben alle fünf gestanden

Der «Ketamin-Königin» droht nun eine Höchststrafe von 65 Jahren Gefängnis. Das Strafmass soll im Dezember verkündet werden. Die Drogenlieferantin war im August 2024 festgenommen worden und hatte zunächst auf «nicht schuldig» plädiert. Im Gegenzug für ihr Schuldbekenntnis liess die Staatsanwaltschaft einige Anklagepunkte sowie einen Prozess fallen.

Neben der Drogenlieferantin waren nach Perrys Tod auch zwei Ärzte, ein Assistent und ein Bekannter des Schauspielers festgenommen worden. Diese vier haben bereits eingeräumt, Perry mit Ketamin versorgt zu haben. Die Strafen sollen in den kommenden Monaten verhängt werden.

Perry (†54) wurde am 28. Oktober 2023 tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden. Zuvor sprach der Schauspieler wiederholt öffentlich über seinen Kampf gegen Suchterkrankungen. Berichten zufolge hatte er sich wegen Depressionen und Angstzuständen einer Ketamin-Therapie unter ärztlicher Aufsicht unterzogen. Zusätzlich soll er sich das Mittel auf dem Schwarzmarkt besorgt haben.

Ketamin ist ein seit Jahrzehnten bewährtes Narkosemittel. Ebenso können Menschen mit therapieresistenten Depressionen unter bestimmten Voraussetzungen mit Ketamin behandelt werden. Manche Partygänger nutzen das Mittel auch als illegale Clubdroge.

