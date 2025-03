Ohne US-Hilfe wirds für die Ukraine eng. Daher versucht Präsident Wolodimir Selenski alles, um Donald Trump doch noch für sich zu gewinnen. Am Dienstag gibts neue Verhandlungen. Blick zeigt, auf welche Strategie Selenski jetzt setzen muss.

Beim Eintreffen von Wolodimir Selenski im Weissen Haus war die Stimmung noch gut. Foto: Getty Images

Guido Felder Ausland-Redaktor

Beim Besuch Ende Februar im Weissen Haus hat Wolodimir Selenski (47) einen massiven Dämpfer eingefahren. US-Präsident Donald Trump (78) hat seinen ukrainischen Amtskollegen vor laufenden Kameras vorgeführt und ihm die Schuld für den Krieg in die Schuhe geschoben. Mehr noch: Er nahm den russischen Aggressor Wladimir Putin (72) in Schutz und kündigte wenig später das Ende der Ukraine-Hilfe an.

Inzwischen hat sich Selenski vom Schock erholt. Am Dienstag wird er nach Saudi-Arabien reisen, um die Verhandlungen mit amerikanischen Unterhändlern unter der Leitung von US-Aussenminister Marco Rubio (53) wieder aufzunehmen. Ob er Trump wirklich umstimmen kann, hängt von einer Vierpunkte-Strategie ab, die über das Schicksal der Ukraine und auch Europa entscheiden könnte.