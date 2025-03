Eklat im Oval Office: Am Freitag kam es in Washington zu einem offenen Streit zwischen Wolodimir Selenski (l.) und Donald Trump. Foto: AFP

Daniel Jung Redaktor News

Im Oval Office kam es am Freitag zu einem historischen Eklat zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (47) und Donald Trump (78). Eigentlich hätte Selenski einen wichtigen Vertrag über den Abbau seltener Erden unterzeichnen sollen. Stattdessen wurde er praktisch aus dem Weisse Haus geschmissen. Am Sonntag nahm er dann an einer Krisensitzung mit europäischen Staatschefs in London teil.

Jetzt will Donald Trump offenbar ernst machen. Und die Ukraine-Hilfen streichen! Wie die «New York Times» berichtet, soll ein entsprechender Entscheid bald fallen. Trump soll am Montag mit seinen wichtigsten Sicherheitsexperten, darunter Aussenminister Marco Rubio (53) und Verteidigungsminister Pete Hegseth (44), zusammenkommen. Offenbar stehen sogar die letzten Munitions- und Ausrüstungslieferungen, die noch während der Biden-Regierung genehmigt wurden, zur Disposition. Blick erklärt, was mit der Ukraine passiert, wenn Trump seine Drohung wahr macht.