SP-Co-Präsident Cédric Wermuth sorgt mit einem Post gegen Trump für Aufregung in Bundesbern. SVP-Nationalrat Thomas Matter fordert Wermuths Rücktritt oder den Rückzug der SP aus dem Bundesrat.

Wermuth (39) schrieb in sozialen Medien: «Fuck you, Mr. Trump»

Die weltpolitischen Turbulenzen haben Bundesbern erreicht. Jüngster Aufreger: Am Samstag schrieb SP-Co-Präsident Cédric Wermuth (39) in den sozialen Medien als Antwort auf den Eklat im Weissen Haus: «Fuck you, Mr. Trump.»

Für den Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter (58) ist dies ein No-Go. «Stellen Sie sich die Empörung der Linken vor, wenn SVP-Präsident Marcel Dettling ‹Fuck you, Ms. von der Leyen› twittern würde!», sagt Matter. Wermuth sei immerhin Chef einer Regierungspartei. «Ich fordere seinen Rücktritt als Parteipräsident. Oder den Rückzug der SP aus dem Bundesrat.»



Ob sich die Genossen davon beeindrucken lassen? Das bleibt fraglich.