Die «Koalition der Willigen» soll die Ukraine verteidigen. Doch schafft Europa das auch wirklich? Foto: IMAGO/NTB

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Drei Tage, die alles veränderten. Alles begann am Freitag mit dem diplomatischen Eklat im Weissen Haus, als US-Präsident Donald Trump (78) den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (47) öffentlich vorführte und ein Ultimatum stellte: Entweder eine Verhandlungslösung mit Russland – oder ein Ende der US-Hilfe. Diese Aussage war ein Schock – nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa.

Umgehend trommelte Briten-Premier Keir Starmer (62) für den Sonntag wichtige Staats- und Organisationsoberhäupter – er nannte sie «die Koalition der Willigen» – zu einem Treffen in London zusammen. Das Ziel: Einen Friedensplan für die Ukraine zu entwerfen, der auch Trump befriedigen wird. Denn sollte Trump seine Drohung Ernst machen, stünde Europa vor dem verteidigungspolitischen Abgrund. Doch der Gipfel scheint keine Zuversicht gebracht zu haben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66) sagte am Sonntagabend: «Wir müssen uns auf das Schlimmste gefasst machen.» Sie betonte, dass es nun an der Zeit sei, aufzurüsten. Die zentrale Frage, die jetzt auf dem Tisch liegt, ist so einfach wie bedrohlich: Kann Europa die Ukraine und sich selbst im Ernstfall verteidigen?