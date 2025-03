Trump will «Erneuerung des amerikanischen Traums» versprechen

In der mit Spannung erwarteten Rede vor dem Kongress will US-Präsident Donald Trump (78) am Mittwoch um 3 Uhr Schweizer Zeit eine «Erneuerung des amerikanischen Traums» versprechen. Der ersten Rede seiner zweiten Amtszeit vor beiden Kammern des US-Parlaments war in den ersten sechs Wochen seiner zweiten Amtszeit ein drastisches Umsteuern in der Innen-, Wirtschafts- und Aussenpolitik der USA vorangegangen. Es wird erwartet, dass Trump sich zu seinen Vorhaben, sowie der Ukraine und seinem Friedensplan äussern wird.