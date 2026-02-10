Noch diese Woche stimmt das US-Repräsentantenhaus über ein Gesetz ab, das das Wahlrecht in den USA fundamental verändern würde. Hauptprofiteur wäre US-Präsident Donald Trump. Der verzweifelte Schritt zeigt: Trump hat richtig Angst vor den Zwischenwahlen.

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Diese Zahl muss Donald Trump (79) Angst machen. 58 Prozent der Amerikaner finden laut einer neuen Umfrage, der 47. US-Präsident sei mit seiner Politik gescheitert. Die Zwischenwahlen am 3. November könnten zum Rachefeldzug der Enttäuschten werden. Verlieren die Republikaner dabei die Mehrheit in der grossen Kammer, dem Repräsentantenhaus, droht Trump ein neues Amtsenthebungsverfahren. Dass er als erster US-Präsident der Geschichte gefeuert würde: nicht völlig auszuschliessen.

Kein Wunder, dass Trump die «Midterms» am liebsten gleich absagen würde. Das hat er gleich zweimal öffentlich gesagt. Jetzt holt seine Partei zum Hammerschlag aus: Noch diese Woche kommt in Washington ein Vorschlag aufs Parkett, mit dem die Republikaner faire Wahlen im November verunmöglichen wollen. Ein System-Angriff, wie es ihn in der US-Geschichte noch nie gegeben hat.