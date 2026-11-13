Bewaffnete Männer haben am Donnerstagvormittag den Juwelier De Beers an der Pariser Rue de la Paix überfallen und Schmuck im Wert von rund 1 Million Euro erbeutet. Verletzt wurde niemand – die Täter flüchteten auf Töffs.

Darum gehts Bewaffnete Männer überfielen De Beers in Paris und erbeuteten Schmuck für rund 1 Million Euro

Verletzt wurde niemand, zwei Angestellte standen unter Schock, die Täter flohen danach auf Töffs

Zeugen zufolge drangen zwei Täter ein, ein dritter bewachte draussen mit einer Kalaschnikow

Janine Enderli Redaktorin News

Augenzeugen sprechen von «filmreifen Szenen»: Ein spektakulärer Raubüberfall erschütterte am Donnerstagmorgen um 11 Uhr die Pariser Luxusmeile Rue de la Paix. Bewaffnete Männer stürmten die Boutique des renommierten Juweliers De Beers und erbeuteten Schmuck im Wert von rund einer Million Euro.

Ein Video, das von zahlreichen französischen Medien veröffentlicht wurde, zeigt, wie einer der ganz in schwarz gekleideten Täter mit einer Kalaschnikow vor dem Geschäft Wache hielt, während zwei Komplizen im Inneren zuschlugen. Passanten wichen dem Bewaffneten erschrocken aus – eine Joggerin hingegen lief scheinbar unbeeindruckt vorbei. Zuvor hatten die Täter laut Augenzeugen mit einem Roller die Schaufensterscheibe durchbrochen.

Mit Roller Schaufenster eingeschlagen

«Es ging alles unglaublich schnell, nicht länger als zwei Minuten», schildert ein Augenzeuge die Tat gegenüber «Le Parisien». Ein anderer Zeuge beobachtete die Szene vom gegenüberliegenden Trottoir: «Sie kamen auf Töffs, ganz in Schwarz gekleidet, mit Helmen. Zwei stürmten in die Boutique, während ein dritter mit Kalaschnikow bewaffnet draussen Wache hielt.»

Die Angestellten der Boutique flüchteten während des Überfalls offenbar in die oberen Stockwerke. «Ich weiss nicht, was sie genau gestohlen haben, aber ich sah, wie sie mit einer Tasche herauskamen», so ein weiterer Augenzeuge. Laut Polizei setzten die Räuber ihre Waffen nicht ein, Verletzte gab es keine. Zwei Angestellte der Boutique standen jedoch unter Schock. Während die ersten Polizisten circa zehn bis 15 Minuten nach der Tat eintrafen, waren die Täter längst entkommen. Die Fahndung läuft.