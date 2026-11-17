Die Theorie, dass der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein umgebracht wurde, statt Suizid begangen zu haben, ist nicht neu. Ein Forensiker fand in den Autopsie-Dokumenten nun noch mehr Hinweise, die seiner Ansicht nach auf einen Mord hindeuten.

Darum gehts Weiterer Forensiker zweifelt Suizid von Jeffrey Epstein an

Würgemale und Kratzspuren sprechen für Strangulation durch eine Drittperson

Demokraten wollen Fall um Epstein-Files neu aufrollen

Angela Rosser Journalistin News

Der Tod des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (1953–2019) sorgt noch immer für Diskussionen. Am 10. August 2019 wurde er tot in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden.

Die offizielle Todesursache lautet: Suizid durch Erhängen. Daran gibt es seit Jahren Zweifel. Der Rechtsmediziner Michael Baden (91), der bei der Autopsie anwesend war, verwies wiederholt auf Frakturen am Hals, die seiner Ansicht nach eher auf eine Strangulation durch eine andere Person hindeuten. Die zuständigen Gerichtsmediziner widersprachen dieser Einschätzung.

Mögliche Würgemale und Abwehrspuren

Nun liefert der Forensiker Michael Freeman neue Argumente für die Mordthese, wie die «New York Post» berichtet. Während eines Jahres untersuchte dieser die Autopsieunterlagen, die ihm Epsteins Bruder zukommen liess. Dabei stiess auch er auf Verletzungen, die seiner Einschätzung nach nicht zu einem Suizid passen.

So sollen sich an Epsteins Hals zwei unterschiedliche Würgemale befinden, darunter eine ungewöhnliche Y-förmige Spur. Zudem verweist Freeman auf mögliche Fingernagelspuren oberhalb der Fessellinie, Blutergüsse am Halsansatz und eine Wunde an der Schulter, die auf einen Kampf hindeuten könnten.

Von hinten erwürgt und aufgehängt

Gegenüber der BBC sagte er: «Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem er sich die Bandbreite seiner Verletzungen selbst zugefügt haben könnte. Ausser wenn Epstein seinen Selbstmord als Mord inszenieren wollte.» Die Beweislage spreche am ehesten für einen Angriff. «Epstein könnte von hinten erwürgt und anschliessend aufgehängt worden sein, um einen Suizid vorzutäuschen», so seine Theorie.

1:41 Melania Trump stellt klar: «Ich war noch nie mit Jeffrey Epstein befreundet»

Hinter der Mord-Theorie steht die Vermutung, dass einflussreiche Personen aus seinem Umfeld ein Interesse daran gehabt haben könnten, ihn zum Schweigen zu bringen, bevor er belastende Informationen preisgeben konnte, wie sie möglicherweise in den Epstein-Files enthalten sind. Unter anderem aus diesem Grund sorgt der Umgang mit den aufgetauchten Daten weiterhin für Kritik.

Kein Anlass für weitere Ermittlungen

Obwohl Millionen Seiten veröffentlicht wurden, werfen Kritikerinnen und Kritiker dem US-Justizministerium vor, wichtige Dokumente zurückzuhalten und mögliche Komplizen des verstorbenen Sexualstraftäters nicht ausreichend zu verfolgen.

Das FBI und das Justizministerium hatten im Juli 2025 erklärt, bei der Überprüfung der Akten keine belastenden Hinweise auf eine angebliche Kundenliste, ein systematisches Erpressungsnetzwerk oder ausreichende Beweise für Ermittlungen gegen bislang nicht angeklagte Dritte gefunden zu haben.

Midterms-Knall könnte Fall neu aufrollen

Nach ihrem Sieg bei den Zwischenwahlen wollen die Demokraten den Fall nun erneut aufrollen, berichtet «Politico». Der Abgeordnete Robert Garcia kündigte öffentliche Anhörungen an, bei denen Opfer und einflussreiche Personen aus Epsteins Umfeld zu Wort kommen sollen.

Zudem könnten die Demokraten mit ihrer neuen Mehrheit im Kongress Zeugen und Regierungsvertreterinnen per Vorladung zur Aussage verpflichten und weitere Dokumente anfordern.