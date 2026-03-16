Ein riesiges Feuer wütet auf dem Flughafen Dubai

Von Gabriel Knupfer, Redaktor Nachtdienst

Der Iran schiesst weiterhin auf die anderen Golfstaaten. In der Nacht auf Montag traf eine Drohne einen Treibstofftank beim Dubai International Airport und löste eine gewaltige Explosion aus.

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Der Flugverkehr auf dem Drehkreuzflughafen wurde daraufhin vorübergehend eingestellt, wie die Zivilluftfahrtbehörde des Emirats mitteilte. Reisenden wurde empfohlen, sich bei ihren Fluggesellschaften nach den neuesten Informationen zu erkundigen.

Der Brand des Treibstofftanks sei «erfolgreich unter Kontrolle gebracht» worden – es habe keine Verletzten gegeben, hiess es weiter. Dubai wird seit Kriegsbeginn immer wieder aus dem Iran mit Raketen und Drohnen angegriffen.

Wie ein Schweizer Auswanderer in Dubai die ersten Stunden des Krieges erlebte, liest du in diesem Artikel vom 1. März. Auch damals nahm der Iran den zweitverkehrsreichsten Flughafen der Welt ins Visier.