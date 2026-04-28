«Ohne jede Strategie» – Merz kritisiert Trumps Vorgehen im Iran

Von Angela Rosser, Redaktorin am Newsdesk

Der Krieg im Iran hat weltweite Auswirkungen. Deutschland leidet insbesondere stark unter der Blockade der Strasse von Hormus und den dadurch steigenden Energiepreisen.

Immer mehr Deutsche tanken schon gar nicht mehr in Deutschland. Wer an der Grenze wohnt, kommt lieber rüber in die Schweiz. Mehr über den Tanktourismus findest du hier.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70) ist darüber, verständlicherweise, alles andere als glücklich. Bei einem Austausch mit Schülerinnen und Schülern am Montag kritisiert Merz das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump (79) stark.

Er glaube nicht, dass die USA diesen Krieg so schnell wieder beenden können. «Weil die Iraner offensichtlich stärker sind als gedacht und die Amerikaner offensichtlich auch in den Verhandlungen keine wirklich überzeugende Strategie haben», sagte er gemäss «Focus».

Das Problem bei solchen Konflikten sei auch immer, dass man da nicht nur rein müsse, sondern auch wieder raus. Dass das leichter gesagt als getan sei, zeige ein Blick zurück nach Afghanistan.

Die Amerikaner seien «ganz offensichtlich ohne jede Strategie in diesen Krieg gegangen», sagt Merz. Diese «vertrackte» Lage, wie er sie nennt, «kostet uns sehr viel Geld», sagt er. Erst vor Kurzem wurde entschieden, die Energiesteuern zu senken. Ob das das Problem löst und wie lange sich die Krise noch hinzieht, steht in den Sternen.