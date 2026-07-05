Brooklyn Bridge gerät während Feuerwerk in Brand

Im Rahmen der Festivitäten rund um den US-Unabhängigkeitstag fing die berühmte Brooklyn Bridge in New York Feuer – verletzt wurde niemand.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Feuer hüllte Brooklyn Bridge am 4. Juli in Rauch

Feuerwehr kontrollierte Brand bis 22 Uhr, keine Verletzten gemeldet

250. US-Geburtstag: Unwetter störten Feiern, Feuerwerk vorzeitig gezündet

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Ein Feuer hat am Samstag die Brooklyn Bridge in New York während des Unabhängigkeitstags-Feuerwerks in dicken Rauch gehüllt. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschfahrzeugen aus und brachte die Flammen bis 22 Uhr unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, wie unter anderem AP News berichtete.

Die Brücke war für den Verkehr gesperrt, als das Feuer ausbrach. Ein Feuerwehrsprecher erklärte: «Solche Brände sind nicht ungewöhnlich und zeigen, warum wir Zuschauer während des Feuerwerks auf Abstand halten.»

Das Feuerwerk wurde wegen drohender Unwetter vorgezogen. Auch die Feierlichkeiten in Washington waren betroffen, wo ein Sturm die Evakuierung der National Mall erzwang. Andere Orte entlang der Ostküste mussten die Festivitäten zum 250. US-Geburtstag verschieben oder ganz absagen.