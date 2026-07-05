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Hier brennt ein Teil der Brooklyn Bridge
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Während Feuerwerk:Hier brennt ein Teil der Brooklyn Bridge

Video zeigt Flammen während Feierlichkeiten in New York
Brooklyn Bridge gerät während Feuerwerk in Brand

Im Rahmen der Festivitäten rund um den US-Unabhängigkeitstag fing die berühmte Brooklyn Bridge in New York Feuer – verletzt wurde niemand.
Publiziert: vor 23 Minuten
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Aktualisiert: vor 16 Minuten
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Hier wüten die Flammen auf der Brücke.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Feuer hüllte Brooklyn Bridge am 4. Juli in Rauch
  • Feuerwehr kontrollierte Brand bis 22 Uhr, keine Verletzten gemeldet
  • 250. US-Geburtstag: Unwetter störten Feiern, Feuerwerk vorzeitig gezündet
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Natalie ZumkellerRedaktorin News

Ein Feuer hat am Samstag die Brooklyn Bridge in New York während des Unabhängigkeitstags-Feuerwerks in dicken Rauch gehüllt. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschfahrzeugen aus und brachte die Flammen bis 22 Uhr unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, wie unter anderem AP News berichtete.

Die Brücke war für den Verkehr gesperrt, als das Feuer ausbrach. Ein Feuerwehrsprecher erklärte: «Solche Brände sind nicht ungewöhnlich und zeigen, warum wir Zuschauer während des Feuerwerks auf Abstand halten.»

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Das Feuerwerk wurde wegen drohender Unwetter vorgezogen. Auch die Feierlichkeiten in Washington waren betroffen, wo ein Sturm die Evakuierung der National Mall erzwang. Andere Orte entlang der Ostküste mussten die Festivitäten zum 250. US-Geburtstag verschieben oder ganz absagen.

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