Internet-Betrüger haben das Ländle im Visier: Mit gefälschten QR-Codes an Parkuhren greifen sie Kreditkarten-Daten von Touristen und Einheimischen ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Internet-Betrüger manipulieren Parkuhren in Liechtenstein mit falschen QR-Codes

Gefälschte Codes leiten auf täuschend echte Bezahlseiten, Kreditkartendaten werden gestohlen

Landespolizei warnt: Opfer sollen Karte sperren und Anzeige erstatten

Gabriel Knupfer Redaktor News

Internet-Betrüger machen auch vor dem beschaulichen Fürstentum Liechtenstein nicht Halt. Wegen eines aktuellen Falles warnt die Landespolizei vor falschen QR-Codes an Parkuhren.

Das Ziel der Gauner: Sie wollen an die Kreditkarten von Autofahrern. Die Masche nennt sich «Quishing».

Täuschend echt

Die Täter überkleben die echten QR-Codes mit Fälschungen. Diese führen direkt auf gefälschte Bezahlseiten. Fies: Die gefälschten Codes sehen dem Original laut Polizeimitteilung täuschend ähnlich.

Auch die betrügerischen Bezahlseiten imitieren überzeugend die Benutzerführung legitimer Apps. Zunächst werden das Autokennzeichen und die Parkierdauer abgefragt. Im nächsten Schritt wird die Eingabe der Kreditkartennummer und anschliessend eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verlangt. Die Täter nutzen die Zahlungsdaten anschliessend, um die Kreditkarten missbräuchlich zu belasten.

Genau hinschauen

Das kannst du tun: Vergleiche die Webadresse immer mit der offiziellen Seite des Anbieters. Nutze zum Scannen nur sichere Bezahl-Apps. Und schau bei öffentlichen QR-Codes ganz genau hin.

Hast du deine Daten schon eingegeben? Dann sperre sofort deine Karte und geh zur Landespolizei.