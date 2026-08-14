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Fiese Masche beim Parkieren
Liechtensteiner Polizei warnt vor falschen QR-Codes

Internet-Betrüger haben das Ländle im Visier: Mit gefälschten QR-Codes an Parkuhren greifen sie Kreditkarten-Daten von Touristen und Einheimischen ab.
Publiziert: 00:02 Uhr
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Die Landespolizei Liechtenstein veröffentlichte ein Bild der «Quishing»-Masche.
Foto: Landespolizei FL

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Internet-Betrüger manipulieren Parkuhren in Liechtenstein mit falschen QR-Codes
  • Gefälschte Codes leiten auf täuschend echte Bezahlseiten, Kreditkartendaten werden gestohlen
  • Landespolizei warnt: Opfer sollen Karte sperren und Anzeige erstatten
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Gabriel KnupferRedaktor News

Internet-Betrüger machen auch vor dem beschaulichen Fürstentum Liechtenstein nicht Halt. Wegen eines aktuellen Falles warnt die Landespolizei vor falschen QR-Codes an Parkuhren.

Das Ziel der Gauner: Sie wollen an die Kreditkarten von Autofahrern. Die Masche nennt sich «Quishing».

Täuschend echt

Die Täter überkleben die echten QR-Codes mit Fälschungen. Diese führen direkt auf gefälschte Bezahlseiten. Fies: Die gefälschten Codes sehen dem Original laut Polizeimitteilung täuschend ähnlich.

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Auch die betrügerischen Bezahlseiten imitieren überzeugend die Benutzerführung legitimer Apps. Zunächst werden das Autokennzeichen und die Parkierdauer abgefragt. Im nächsten Schritt wird die Eingabe der Kreditkartennummer und anschliessend eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verlangt. Die Täter nutzen die Zahlungsdaten anschliessend, um die Kreditkarten missbräuchlich zu belasten.

Genau hinschauen

Das kannst du tun: Vergleiche die Webadresse immer mit der offiziellen Seite des Anbieters. Nutze zum Scannen nur sichere Bezahl-Apps. Und schau bei öffentlichen QR-Codes ganz genau hin.

Hast du deine Daten schon eingegeben? Dann sperre sofort deine Karte und geh zur Landespolizei.

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