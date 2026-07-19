Die Zuger Polizei hat an mehreren Parkuhren in der Stadt gefälschte QR-Codes gefunden. Ziel der Betrüger ist der Diebstahl von Zahlungsdaten. Autofahrer sollen vorsichtig sein und verdächtige Codes melden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gefälschte QR-Codes an Parkuhren in der Stadt Zug entdeckt, Polizei warnt Autofahrer

Kriminelle nutzen QR-Codes, um Zahlungsdaten auf betrügerischen Webseiten abzufangen

Mehrere Fälle gemeldet: Polizei entfernt Aufkleber und verstärkt Kontrollen in Zug

Marian Nadler Redaktor News

Die Zuger Polizei ruft aktuell zur Vorsicht an Parkuhren auf. Der Hintergrund: Am Sonntagmorgen ist bei der Zuger Polizei die Meldung über einen gefälschten QR-Code an einer Parkuhr an der Allmendstrasse in der Stadt Zug eingegangen.

Die Einsatzkräfte der Zuger Polizei führten daraufhin umgehend Kontrollgänge durch und stellte an diversen weiteren Standorten in der Stadt Zug ebenfalls gefälschte QR-Codes neben dem Münzeinwurf fest. «Die gefälschten Aufkleber wurden entfernt», schreibt die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung.

Das sollten Opfer sofort tun

Ziel der Täterschaft ist es, Autofahrerinnen und Autofahrer auf täuschend echt gestaltete Internetseiten zu leiten, auf denen sie ihre Zahlungsdaten eingeben sollen. Diese Daten können anschliessend für missbräuchliche Transaktionen verwendet werden. «Die Zuger Polizei wird Parkuhren auch künftig im Rahmen ihrer regelmässigen Kontrollgänge auf verdächtige QR-Codes überprüfen und diese entfernen. Dennoch ist beim Bezahlen an Parkuhren besondere Aufmerksamkeit geboten», heisst es in einer Medienmitteilung.

Wer den Verdacht hat, einen manipulierten QR-Code gescannt oder Zahlungsdaten auf einer betrügerischen Webseite eingegeben zu haben, sollte umgehend die Bank oder den Kreditkartenanbieter kontaktieren und die betroffene Karte sperren lassen. Zudem empfiehlt sich eine Meldung bei der Polizei.