Schock-Anruf im Baselbiet: Falsche Polizisten haben eine ältere Person um mehr als eine Million Franken gebracht. Die Kantonspolizei jagt nun die Täter und warnt eindringlich vor der fiesen Betrugsmasche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Falsche Polizisten erschleichen im Baselbiet über eine Million Franken

Täter übten Druck aus, holten Wertgegenstände aus Bankschliessfach ab

Polizei mahnt: Niemals Vermögenswerte an Unbekannte übergeben, Notruf 117 wählen

Johannes Hillig Redaktor News

Die Betrüger riefen ihr Opfer an und gaben sich dreist als Mitarbeiter der echten Polizei oder der Staatsanwaltschaft aus. Sie logen, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden seien. Das Vermögen des Opfers sei nun in grosser Gefahr.

Die Täter hielten die ältere Person über längere Zeit am Telefon und bauten enormen Druck auf. Schliesslich brachten sie das Opfer dazu, sämtliche Wertgegenstände aus einem Bankschliessfach zu holen.

Später tauchte eine weitere unbekannte Person am Wohnort des Geschädigten auf. Sie gab sich ebenfalls als Polizist aus und holte die Beute ab. Der unfassbare Schaden: über eine Million Franken!

Polizei Basel-Landschaft warnt eindringlich

Der aktuelle Fall zeigt exemplarisch, wie skrupellos die Täter vorgehen. Sie spielen mit der Angst ihrer Opfer und täuschen eine akute Gefahrenlage vor.

Die Polizei Basel-Landschaft warnt eindringlich vor dieser Masche und erinnert an diese wichtigen Regeln: