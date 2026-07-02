Darum gehts
- Falsche Polizisten erschleichen im Baselbiet über eine Million Franken
- Täter übten Druck aus, holten Wertgegenstände aus Bankschliessfach ab
- Polizei mahnt: Niemals Vermögenswerte an Unbekannte übergeben, Notruf 117 wählen
Die Betrüger riefen ihr Opfer an und gaben sich dreist als Mitarbeiter der echten Polizei oder der Staatsanwaltschaft aus. Sie logen, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden seien. Das Vermögen des Opfers sei nun in grosser Gefahr.
Die Täter hielten die ältere Person über längere Zeit am Telefon und bauten enormen Druck auf. Schliesslich brachten sie das Opfer dazu, sämtliche Wertgegenstände aus einem Bankschliessfach zu holen.
Später tauchte eine weitere unbekannte Person am Wohnort des Geschädigten auf. Sie gab sich ebenfalls als Polizist aus und holte die Beute ab. Der unfassbare Schaden: über eine Million Franken!
Polizei Basel-Landschaft warnt eindringlich
Der aktuelle Fall zeigt exemplarisch, wie skrupellos die Täter vorgehen. Sie spielen mit der Angst ihrer Opfer und täuschen eine akute Gefahrenlage vor.
Die Polizei Basel-Landschaft warnt eindringlich vor dieser Masche und erinnert an diese wichtigen Regeln:
- Die Polizei fordert niemals telefonisch zur Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen auf.
- Übergeben Sie niemals Vermögenswerte an unbekannte Personen.
- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie verdächtige Telefonate umgehend.
- Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei über die offizielle Notrufnummer 112 / 117.
- Sprechen Sie insbesondere ältere Angehörige und Personen in Ihrem Umfeld auf diese Betrugsmasche an.