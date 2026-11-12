Der Fall der getöteten 13-jährigen Lisa schockiert Deutschland. Der Tatverdächtige in dem Fall ist ebenfalls tot. Nun rückt ein silbernes Auto mit polnischen Kontrollschildern in den Fokus der Ermittler.

Jetzt rückt ein silbernes Auto in den Fokus der Ermittler

Jetzt rückt ein silbernes Auto in den Fokus der Ermittler

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Lisa T. (†13) aus Berlin ist tot. Das Mädchen verschwand am 3. November auf dem Weg zur Schule. Am 8. November wurde ihre Leiche in einem verlassenen Haus in Altglietzen bei Bad Freienwalde (Brandenburg) entdeckt. Die 13-Jährige wurde getötet, eine Mordkommission ermittelt.

Wie der «Tagesspiegel» zuerst aus Polizeikreisen erfuhr, ist der Tatverdächtige in dem Fall, ein 22-jähriger Mann, ebenfalls gestorben. Er soll versucht haben, sich mit einer Schusswaffe zu töten. Er erlag seinen Verletzungen in einem Spital. Die Ermittlungen laufen unterdessen weiter. Nun rückt ein silbernes Auto in den Fokus der Ermittler.

Silberner Citroën im Fokus der Ermittler

Wie die Polizei Berlin in einer Mitteilung schreibt, wurde im Rahmen der Ermittlungen ein silberfarbener Citroën C5 Kombi mit polnischen Kontrollschildern (FG 85027) in Altglietzen festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug im Zusammenhang mit der Tat genutzt wurde.

Gemäss Polizei weist das Fahrzeug mehrere sichtbare Karosserieschäden auf. Er ist mit schwarzen Stahlfelgen ohne Radkappen und einer silbernen Dachreling ausgestattet. Die hinteren Scheiben sind abgedunkelt.

Diese Fragen hat die Polizei

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer hat das abgebildete Fahrzeug im Zeitraum in der Zeit vor dem 8. November 2026 in Berlin oder Brandenburg, insbesondere im Bereich Bad Freienwalde (Oder) und Altglietzen, gesehen?

Wer kann Angaben zu Personen machen, die sich in diesem Zeitraum in dem Fahrzeug aufhielten oder es nutzten?

Wer hat sonstige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeug gemacht?

Die entsprechende Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin nimmt Hinweise unter der Nummer +49 (0) 30 4664 911 555 entgegen.