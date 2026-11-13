Extreme Regenfälle haben in Nord- und Mittelitalien Erdrutsche und Überschwemmungen ausgelöst. In der Toskana und in Ligurien wurden Menschen evakuiert oder von der Aussenwelt abgeschnitten – die Lage bleibt angespannt.

Darum gehts Bei Massa-Carrara wurde Casette abgeschnitten, in Massa wurden rund 100 Menschen evakuiert

In Ligurien rissen Schlammmassen Autos mit, 19 Menschen wurden unter einer Bahnbrücke gerettet

Heftige Regenfälle lösten in Nord- und Mittelitalien Erdrutsche sowie Überschwemmungen aus

Janine Enderli Redaktorin News

Extreme Regenfälle sorgten in Nord- und Mittelitalien für Chaos. In der Toskana und in Ligurien kam es zu grossen Erdrutschen, Überflutungen und Notsituationen. Menschen wurden von der Aussenwelt abgeschnitten. Obwohl die Schauer langsam nachlassen, sind die Auswirkungen immer noch gross.

Wie das nationale Zivilschutzzentrum Dipartimento della Protezione Civile meldet, führte ein Atlantik-Tief in den vergangenen Tagen atlantisches Tiefdruckgebiet zu dem Extremwetter.

Menschen evakuiert

In der Provinz Massa-Carrara im Norden der Toskana hat ein Erdrutsch am Freitag den Weiler Casette von der Aussenwelt abgeschnitten. Über 50 Menschen sind isoliert, berichtet RaiNews.

In Massa wurden rund 100 Menschen wegen Überschwemmungen evakuiert und vorübergehend in einer Turnhalle untergebracht.

In Minucciano fielen innerhalb von 36 Stunden mehr als 350 Millimeter Regen. Der Fluss Serchio trat über die Ufer und überflutete eine Strasse.

Autos mitgerissen

Die Behörden hatten zunächst für grosse Teile der Nordwest-Toskana Alarmstufe Rot ausgerufen. Mittlerweile wurde die Warnung leicht herabgestuft.

Auch Ligurien ist betroffen. In Vezzano Ligure rissen Schlammmassen Autos mit sich, in denen sich noch Personen befanden. «Ich habe die Scheibe eingeschlagen, um eine Frau zu retten», schilderte ein Augenzeuge gegenüber RaiNews. In Ventimiglia wurden 19 Menschen unter einer Eisenbahnbrücke von den Wassermassen eingeschlossen und gerettet.

Die Feuerwehr musste in den Provinzen La Spezia und Massa-Carrara insgesamt zu über 130 Einsätzen ausrücken. Alarmstufe Orange gilt weiterhin in der Toskana, Ligurien, Emilia-Romagna, Latium und Umbrien.