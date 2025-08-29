Explosion auf zivilem Schiff vor ukrainischer Küste

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Ein riesiger Knall, grosse Angst und ein nicht identifizierter Sprengsatz: Im Schwarzen Meer vor der Küste der ukrainischen Grossstadt Odessa ist am Sonntag ein ziviles Schiff explodiert, wie «Suspline» berichtet.

Der Sprecher der ukrainischen Marine, Dmytro Pletenchuk, nahm zur Explosion Stellung. Ein nicht identifizierter Sprengsatz habe zur Detonation geführt. Laut Pletenchuk wurde glücklicherweise kein Besatzungsmitglied verletzt. Mutmasslich habe das Schiff eine Marinedrohne touchiert.

Treibt das Schiff jetzt also herrenlos umher? Jein. Der Marinechef gab an, dass es wohl in der Lage ist, selbstständig den nächsten Hafen anzulaufen.

Noch ist unklar, woher der Sprengsatz kam. Der Marinechef dazu: «Wir tun alles Notwendige, um das Sicherheitsniveau der zivilen Schifffahrt so weit wie möglich zu gewährleisten. Trotzdem kann es manchmal zu solchen Vorfällen kommen.»

Dieses Schiff soll explodiert sein.

Odessa wurde in der Nacht wieder Schauplatz von heftigen Drohnenangriffen. Mehr als 29'000 Haushalte sind ohne Strom. Zuvor wurden mindestens vier Energieanlagen beschädigt.