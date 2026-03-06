Schreckliche Zustände im grössten ICE-Lager in Texas: Über 100 Notrufe berichten von Gewalt, Krankheiten und Selbstmorden. Es ist nicht die einzige Anstalt der Behörde, die in der Kritik steht.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Selbstmorde, Schlägereien und massenhaft Infizierungen mit Krankheiten: Die Notrufe aus der Haftanstalt Camp East Montana im US-Bundesstaat Texas zeigen die schrecklichen Lebensbedingungen der Häftlinge auf. Im Lager werden Menschen festgehalten, die von der Einwanderungsbehörde ICE verhaftet wurden.

Die Nachrichtenagentur AP News hat über 100 Notrufe aus der Haftanstalt analysiert. Die Häftlinge beschreiben dreckige Duschen und Toiletten, undichte Zelte und gewalttätige Sicherheitskräfte. Schlaf sei Mangelware, und Sonnenlicht gäbe es nur ein- bis zweimal pro Woche bei kurzen Ausflügen.

«Zustände tausendmal schlimmer als im Gefängnis»

Die schlechten Haftbedingungen würden dazu führen, dass sich Krankheiten wie ein Lauffeuer im Lager verbreiten. Aktuell bleibt das Zentrum aufgrund eines Masernausbruchs für Besucher geschlossen. Die Häftlinge hätten wegen der schlechten Gesundheitsversorgung nur selten Zugang zu Medizin und würden aufgrund mangelnder Ernährung besorgniserregend viel Gewicht verlieren.

Diese harten Bedingungen würden die Insassen auch mental stark belasten. Im Januar habe sich ein 36-jähriger Nicaraguaner im Lager das Leben genommen. Der ehemalige Häftling Owen Ramsingh erzählt AP News, die Wachen hätten miteinander gewettet, welcher Insasse als nächster Suizid begehen würde.

Ramsingh nennt die Zustände im Lager «tausendmal schlimmer als in einem Gefängnis». «Jeder Tag fühlte sich wie eine Woche an. Jede Woche wie ein Monat. Jeder Monat wie ein Jahr», erzählt er. «Die Folter, der Mangel an Schlaf, der Mangel an Nahrung ...»

Camp wird eventuell geschlossen

Das Camp East Montana ist die grösste Haftanstalt von ICE. Etwa 3000 Menschen werden dort festgehalten. Einige der Häftlinge würden schon seit Jahrzehnten in den USA leben. Die grosse Mehrheit habe ausserdem keine Vorstrafen.

Die Einwanderungsbehörde selbst dementiert die schlechten Zustände in der Haftanstalt und behauptet, der Betrieb würde normal weiterlaufen. Die «Washington Post» berichtete allerdings am Mittwoch, dass ICE einen Plan zur Schliessung des Camps erwägt.

«Ausserordentlich brutal»

Zustände wie im Camp East Montana sollen in den ICE-Einrichtungen keine Ausnahme sein. Auch in Alligator Alcatraz, der Haftanstalt in den Everglades im Bundesstaat Florida, sollen die Lebensumstände der Häftlinge prekär sein. PBS News berichtet von Würmern im Essen, defekten Toiletten und überlaufenden Abwasserkanälen. «Die Bedingungen sind so schlecht, dass viele der Inhaftierten aufgeben wollen», erzählte die Geschäftsführerin einer Immigranten-Organisation gegenüber PBS News.

Auch die Haftanstalt California City, die mitten in der kalifornischen Wüste aufgebaut wurde, soll gravierende Probleme haben. Ein ehemaliger Häftling mit einer chronischen Magenkrankheit erzählte dem «New Yorker», ihm sei der Zugang zu Medikamenten verweigert worden. Ein Anwalt beschrieb die Einrichtung als «ausserordentlich isoliert, ausserordentlich brutal mit ausserordentlich schlechter medizinischer Versorgung».