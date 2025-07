1/5 Dieses Bild soll einen Prototyp von Geran-3 zeigen, der Weiterentwicklung von Putins Kamikaze-Drohne. Foto: Screenshot X/Wartranslated

Darum gehts Russland entwickelt neue Kamikaze-Drohne – sie sind schneller und stärker

Geran-3 nutzt KI zur Navigation und kann 300 Kilogramm Sprengstoff transportieren

Von der Vorgängerin Geran-2 setzte Russland seit September 2022 28'000 Stück ein

Janine Enderli Redaktorin News

Russland setzt im Ukraine-Krieg seit Jahren auf Kamikaze-Drohnen. Ursprünglich stammen sie aus dem Iran, doch Russland hat die Waffe, die als Mischung aus Drohne und Rakete funktioniert, weiterentwickelt und modernisiert. Die russischen Kamikaze-Drohnen tragen den Namen Geran-2 und werden derzeit wie am Fliessband produziert.

Nun geht der Kreml offenbar einen Schritt weiter. Im Mai berichteten ukrainische und amerikanische Medien übereinstimmend, dass Russland eine neue, gefährlichere Version der Geran-Drohne entwickelt: Geran-3. Sie zeichnet sich, anders als ihre Vorgängerin, durch einen Jetantrieb aus.

Massiv schneller und eine präzise Navigation

Dadurch ist sie massiv schneller. Die neue Waffe soll Geschwindigkeiten von bis zu 660 km/h, im Sturzflug sogar 700 km/h erreichen. Zudem hat sie eine höhere Tragfähigkeit, die Geran-3 kann sechsmal mehr Sprengstoff transportieren als die Geran-2. Bisher konnten lediglich 50-Kilogramm-Sprengköpfe montiert werden – jetzt sind es 300 Kilogramm. Nun wurde sie erstmals auf dem Schlachtfeld gesichtet, wie der Militärblogger «Wartranslated» auf X berichtet.

Das Portal «Defense Express» schreibt, dass die Drohnen bei einem Angriff auf Kiew Anfang Juni erstmals zum Einsatz kamen. Ermittler entdeckten Komponenten, die auf eine Geran-3-Drohne hindeuten.

Ukrainische Luftverteidigung unter Druck

Besonders die erhöhte Geschwindigkeit macht es für die Ukraine schwieriger, einen Angriff abzuwehren. Besorgniserregend ist auch die verbesserte Navigation der Geran-3. Die Drohne nutzt offenbar künstliche Intelligenz, um Videoaufnahmen der Umgebung mit ihren Zieldaten zu vergleichen und den Kurs automatisch anzupassen. Beim Jetantrieb soll es sich um einen illegalen Nachbau eines tschechischen Raketenmotors handeln.

Das russische Verteidigungsministerium hat sich bisher noch nicht zur Produktion von Geran-3 geäussert. Bislang stammen alle verfügbaren Angaben aus inoffiziellen Kanälen von Militärbloggern sowie aus westlichen und ukrainischen Geheimdienstquellen. Die neue Drohne soll bisher nur vereinzelt eingesetzt werden.

Fakt ist: Die Ukrainer beschäftigt vor allem die schiere Masse an Geran-2-Drohnen, die zum Einsatz kommen. Seit September 2022 wurden laut ukrainischen Angaben über 28’000 von ihnen abgefeuert – zehn Prozent davon allerdings allein in diesem Juni.

«Es ist besonders verheerend für Zivilisten»

Der US-Think-Tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) sieht in der russischen Strategie den Versuch, «die ukrainische Luftverteidigung an ihre Grenzen zu bringen und die Moral der Bevölkerung mit ständigen nächtlichen Angriffen zu brechen».

Die Vereinten Nationen warnen vor den Folgen der Drohnenangriffe. «Dieses Jahr ist besonders verheerend für Zivilisten überall in der Ukraine», heisst es in einer Stellungnahme vom 11. Juni. «Bisher sind deutlich mehr Menschen getötet und verletzt worden als im selben Zeitraum des Vorjahres.» Kommt jetzt noch die weiterentwickelte Version der Geran-Drohne zum Einsatz, setzt das die ohnehin schon extrem geforderte ukrainische Flugabwehr noch weiter unter Druck.