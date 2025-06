McDonald's plant dieses Jahr zehn neue Filialen in der Ukraine, trotz anhaltender russischer Attacken. Kiew spricht von Vertrauen in die sich erholende Wirtschaft. Mit fast 120 Restaurants wird die Zahl der Fast-Food-Restaurants höher sein als vor Russlands Einmarsch.

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Es gibt den Big-Mac-Index – ein Indikator, der die Kaufkraft verschiedener Währungen anhand der Preise für einen Big Mac in verschiedenen Ländern vergleicht. Die Ukraine hat so etwas wie einen McDonald's-Index: In der Kriegsnation gibt es mehr McDonald's-Filialen als vor Russlands Invasion. Kiew wertet dies als Beweis für die sich erholende Wirtschaft.

McDonald's will in diesem Jahr zehn neue Restaurants in der Ukraine eröffnen. Der US-Fast-Food-Riese signalisiert damit Vertrauen in die schwächelnde, aber wachsende Kriegswirtschaft der Ukraine, wie die «New York Times» am Samstag berichtete.

Nach dem russischen Einmarsch Ende Februar 2022 hatte McDonald's alle seine Filialen in der Ukraine geschlossen, begann aber noch im selben Jahr mit der Wiedereröffnung. Mit rund zehn neuen Restaurants wird die Gesamtzahl auf fast 120 steigen – mehr McDonald's-Filialen als vor dem Krieg.

«Positive Wirtschaftsdynamik»

«Insgesamt deutet dies darauf hin, dass die ukrainische Wirtschaft trotz der Militäraktionen eine positive Dynamik aufweist», sagte der Zeitung Viktor Mykyta (46), ein führender Wirtschaftsberater von Präsident Wolodimir Selenski. «Wenn ein Unternehmen wie McDonald’s hier operieren kann, zeigt es allen Investoren, dass sie auch hier zuversichtlich arbeiten können.»

McDonald's eröffnete 1997 sein erstes Restaurant in Kiew – sechs Jahre, nachdem das Land unabhängig von der Sowjetuntion geworden war und sich nun dem Westen zuwandte. Menschen standen für die berühmten Burger stundenlang Schlange.

Kein Zmorge wegen Luftangriffen

Als die Ukraine kürzlich eine Rekrutierungskampagne für die Armee startete, wurden jungen Männern eine Million ukrainische Griwna angeboten, etwa 19'200 Franken. Das Verteidigungsministerium postete ein Tiktok-Video, das vor einem McDonald's aufgenommen wurde, und fragte: «Wie viele Cheeseburger kann man für eine Million Griwna kaufen?» 15'625, lautete die antworten.

Die meisten McDonald's-Filialen in der Ukraine bieten aufgrund häufiger Luftangriffe kein Frühstück an. Im Januar 2025 beschädigte ein russischer Raketenangriff den ältesten McDonald's der Ukraine in Kiew.

In Russland hat der Fast-Food-Gigant 2022 alle Filialen geschlossen und sich vollständig aus dem Land zurückgezogen.