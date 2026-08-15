Unglaublicher Fund in Belgien: Ein junger Bauarbeiter stiess am Dienstag beim Renovieren eines Gebäudes auf einen Goldschatz im Wert von über 8 Millionen Franken. Die Polizei sucht nun den Besitzer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bauarbeiter (18) findet Goldschatz in Sint-Gillis-Dendermonde in Belgien

Gold im Wert von über 8 Millionen Franken bei Renovation entdeckt

Rechtmässiger Besitzer hat 5 Jahre Anspruch auf den Schatz

Marian Nadler Redaktor News

Ein routinemässiger Renovationsauftrag in Belgien nahm am Dienstag eine unerwartete Wendung, als ein Bauarbeiter (18) beim Rohrverlegen auf einen Goldschatz im Wert von umgerechnet mehr als 8 Millionen Franken stiess. Und das an einem seiner ersten Arbeitstage!

«Unsere erste Reaktion war Ungläubigkeit», sagte der Bauarbeiter dem Rundfunksender VRT. «Natürlich hatten wir nicht damit gerechnet, Gold zu finden.» Der junge Mann und seine Kollegen waren mit der Sanierung eines Gebäudes in der Gemeinde Sint-Gillis-Dendermonde beauftragt worden, die etwa 40 Autominuten von der Hauptstadt Brüssel entfernt liegt.

Junger Bauarbeiter hofft auf Finderlohn

«Wir gruben immer wieder neue Münzen und Barren aus. Erst da wurde uns wirklich bewusst, was wir da gefunden hatten. Das war ein unglaubliches Gefühl», sagte der Chef des jungen Bauarbeiters im belgischen TV. «Nach 33 Jahren im Baugewerbe habe ich so etwas noch nie erlebt.»

Die Büezer übergaben das Edelmetall der Polizei. Die versucht jetzt, den rechtmässigen Besitzer ausfindig zu machen. Noch ist unklar, wem der Goldschatz gehört. Nach belgischem Recht hat der rechtmässige Eigentümer fünf Jahre Zeit, seinen Anspruch auf das Vermögen geltend zu machen. Tut er dies nicht, kann das vergessene Gold zwischen Finder und Eigentümer aufgeteilt werden, sofern es nicht mit einer Straftat in Verbindung steht.

Der junge Finder hofft dennoch auf eine «Vermittlungsgebühr»: «Das wäre schön.»