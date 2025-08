Buschbrand sorgt für Aufregung bei Hawaii-Touristen

Ein neuer Buschbrand auf Maui weckt Erinnerungen an die verheerenden Waldbrände von 2023: Die Feuerwehr kämpft nahe Kaanapali gegen die Flammen, während Touristen am Strand die Rauchentwicklung beobachten.

1/4 Am Strand steigen im Hintergrund dicke Rauchschwaden in den Himmel. Foto: Blick-Leserreporter

Darum gehts Feuerwehr bekämpft Buschbrand auf Maui, Hawaii

Helikopter im Einsatz, Löscharbeiten machen Fortschritte

Georg Nopper Redaktor News

Feuerwehrleute auf Maui haben am Montag (Ortszeit) einen Buschbrand oberhalb von Kaanapali, Hawaii, bekämpft. Dies teilt der Notfalldienst auf der Insel Maui mit.

Eine Touristin aus der Schweiz erlebte das Geschehen hautnah: Während sie am Strand Erholung suchte, war plötzlich alles voller Rauch. «Erneut brennt es auf Maui», so die Augenzeugin zu Blick. «Helikopter versuchen, das Feuer in den Griff zu bekommen.»

«Allmählich unter Kontrolle»

Aufnahmen zeigen grosse Rauchschwaden, die hinter Badegästen am Strand auftauchen. Wie die Feuerwehr von Maui County am frühen Dienstagmorgen Schweizer Zeit erklärte, ging es vorwärts mit den Löscharbeiten: Das Feuer könne «allmählich unter Kontrolle gebracht werden».

Die Behörden forderten die Autofahrer auf, den Bereich zu meiden. «Der Rauch beeinträchtigt weiterhin die Autobahn, sodass die Strassensperrung aufrechterhalten werden muss», hiess es.

Das Feuer wütete nur wenige Kilometer nördlich des Ortes, an dem vor fast zwei Jahren die verheerenden Waldbrände von Lahaina ausgebrochen waren. Die damaligen Brände, die zu den tödlichsten in der Geschichte der USA zählen, forderten über 100 Todesopfer, zerstörten Tausende von Gebäuden und richteten über weite Landstriche schwere Verwüstung an.

