Bist du betroffen von der Tsunami-Warnung?

Nach dem schweren 8,7-Erdbeben vor Russlands östlicher Pazifikküste ist die Ortschaft Sewero-Kurilsk von einem Tsunami überflutet worden. Foto: keystone-sda.ch

Nach einem starken Erdbeben im nördlichen Pazifik sind weite Küstenregionen in Alarmbereitschaft: Japan, Hawaii, Alaska und die Westküste der USA haben offizielle Tsunami-Warnungen herausgegeben. Es wird mit hohen Wellen gerechnet, vielerorts wurden Strände gesperrt und erste Evakuierungen eingeleitet. Menschen werden aufgefordert, sich von der Küste zu entfernen und höher gelegene Orte aufzusuchen.

