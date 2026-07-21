Der italienische Sportjournalist Luigi Esposito ist tot. Seine Leiche wurde am Sonntag in der Provinz Salerno entdeckt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luca Esposito tot in Waldbrandgebiet bei Eboli in Italien entdeckt

Polizei ermittelt wegen Mordes, Opfer erschossen und verbrannt aufgefunden

Auto, Patronenhülsen gefunden; journalistische Arbeit wird als mögliches Motiv geprüft

Janine Enderli Redaktorin News

Luca «Luigi» Esposito, ein 53-jähriger Sportjournalist aus Italien, wurde tot in der Provinz Salerno aufgefunden. Feuerwehrleute entdeckten seine menschlichen Überreste am Sonntag in einem Waldbrandgebiet nahe der Ortschaft Eboli.

Wie italienische Medien berichten, wurde Esposito zuletzt am Freitagabend gesehen. Er erschien nicht zu einem geplanten Treffen, anschliessend verlor sich seine Spur. Seit dem Leichenfund am Sonntag rätseln die Ermittler, was genau passiert ist.

Die Polizei ermittelt mittlerweile wegen Mordes. Der Journalist wurde offenbar erschossen, anschliessend mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und verbrannt. Die Täter wollten dadurch die Spuren verwischen, so eine Hypothese. Die Ermittler fanden in der Nähe des Fundortes auch sein Auto und mehrere Patronenhülsen.

Motiv unklar

Esposito berichtete weder über Kriminalfälle noch Justizthemen, zudem hatte er keine Beziehungen zu der Region, wo er aufgefunden wurde. Aus diesem Grund tappen die Ermittler bezüglich des Motivs weiterhin im Dunkeln. Man geht jedoch davon aus, dass die Täterschaft aus dem privaten Umfeld stammt.

Dennoch fordern der Internationale Journalistenverband (IFJ) und der Europäische Journalistenverband (EFJ eine gründliche Untersuchung. «Die italienischen Behörden müssen prüfen, ob Espositos Arbeit als Journalist zu dieser Tat geführt hat», verlangen die Organisationen. Die Polizei arbeitet weiterhin daran, die Hintergründe des Verbrechens zu klären.