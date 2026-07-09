Am Mittwochnachmittag wurde in Buchackern in Erlen TG eine tote Frau in ihrem Wohnort aufgefunden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen und inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Nachdem am vergangenen Mittwoch eine tote Frau in Buchackern in Erlen TG aufgefunden wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung.

Gemäss Mitteilung wurde der Kantonalen Notrufzentrale gegen 16.30 Uhr gemeldet, dass eine Frau aus Buchackern nicht zur Arbeit erschienen sei. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau fanden die 40-jährige Ukrainerin, die bereits verstorben war, an ihrem Wohnort an der Schocherswilerstrasse auf.

Die Strafverfolgungsbehörden gegen nach ersten Ermittlungen von einem Tötungsdelikt aus. Ein 53-jähriger Deutscher, der sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte ebenfalls im Haus an der Schocherswilerstrasse befand, wurde festgenommen. Er befindet sich derzeit in Haft.





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