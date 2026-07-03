Bei einem Wohnungsbrand in Aigle VD starb am Freitagmorgen eine Person. Die Feuerwehr fand die Leiche im Haus an der Rue du Rhône. Die Brandursache ist unklar, Ermittlungen wurden eingeleitet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Aigle VD starb Freitagmorgen eine Person bei einem Wohnungsbrand

Feuerwehr fand eine leblose Person, Identität aktuell noch unklar

Alarmzeit 5.35 Uhr, Strassensperrungen und Ermittlungen zur Brandursache angeordnet

Daniel Macher Redaktor News

Bei einem Wohnungsbrand in Aigle VD ist am frühen Freitagmorgen eine Person ums Leben gekommen. Die Brandursache ist noch unklar. Kurz nach 5.35 Uhr ging bei den Einsatzkräften die Meldung ein, dass aus einem Gebäude an der Rue du Rhône Rauch aufsteige. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten umgehend aus.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Im Inneren des Hauses fanden die Einsatzkräfte jedoch eine leblose Person. Die Identität des Opfers ist laut den Behörden noch nicht endgültig geklärt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt wurde informiert und hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Spezialisten der Brandermittlung und der Spurensicherung sollen nun die Ursache des Feuers sowie die genauen Umstände klären, die zum Tod des Bewohners führten.

Während des Einsatzes wurden die Strassen rund um den Brandort gesperrt und Umleitungen eingerichtet. Neben mehreren Polizeipatrouillen standen Feuerwehren aus der Region sowie ein Rettungswagen im Einsatz.