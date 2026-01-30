Viren entwickeln sich ständig weiter und bedrohen die Gesundheit von uns allen. Experten warnen jetzt in einer Studie vor der Influenza-D und dem Caninen Coronavirus. Erste Fälle von Mensch-zu-Mensch-Übertragungen wurden in Asien entdeckt.

Darum gehts Nächste Pandemie? Studie warnt vor Influenza-D-Virus und Caninem Coronavirus

Experten fordern bessere Überwachung, Tests und Forschungen zu Impfstoffen

Marian Nadler Redaktor News

Ist die Menschheit nach der Corona-Pandemie gut genug auf virale Bedrohungen vorbereitet? Nein, wenn man einer aktuellen Studie der Universität Florida glaubt.

Die Forscher nennen mit dem Influenza-D-Virus und dem Caninen Coronavirus zwei Viren, die besonders grosses Pandemie-Potenzial haben. Die Studie erschien kürzlich in der Fachzeitschrift «Emerging Infectious Diseases», herausgegeben von den U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Für beide Atemwegsviren mangele es an einer guten Überwachungs- und Diagnosemöglichkeiten, kritisieren die Fachleute.

Was Experten jetzt fordern

«Sollten diese Viren die Fähigkeit entwickeln, sich leicht von Mensch zu Mensch zu übertragen, könnten sie Epidemien oder Pandemien auslösen, da die meisten Menschen keine Immunität gegen sie besitzen», erläutert John Lednicky, Co-Autor der Studie und Forschungsprofessor an der Universität Florida, in einer Medienmitteilung. Lednicky und sein Team fordern deshalb eine verbesserte Virusüberwachung, zuverlässigere Tests sowie mehr Forschung zu Behandlungen und möglichen Impfstoffen.

«Unser Wissen über die Epidemiologie und die klinischen Manifestationen dieser Viren beschränkt sich auf eine geringe Anzahl von Forschungsstudien», halten die Autoren in der Studie fest. «Dennoch deuten die wenigen Daten zu diesen neuartigen Viren darauf hin, dass sie eine erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellen.»

Erste Fälle in Asien registriert

Das Influenza-D-Virus ist in einer Vielzahl von Tieren verbreitet, eine Übertragung von Mensch zu Mensch wurde bislang nur in China nachgewiesen und Krankheitssymptome blieben dabei aus. Das Canine Coronavirus ist da schon weiter.

Laut den Studienautoren wird es bereits mit schweren Lungenentzündungen und Spitalaufenthalten beim Menschen in Verbindung gebracht. Die meisten Fälle bei Menschen wurden bislang im asiatischen Raum registriert.