Darum gehts
- Grossbritannien kämpft mit Adenoviren, Grippe- und Erkältungserkrankungen im Dezember 2025
- Adenoviren überleben Wochen auf Oberflächen und sind hoch ansteckend
- Symptome halten bis zu zwei Wochen laut Medienbericht
Eine Krankheitswelle hat Grossbritannien derzeit fest im Griff. Neben den typischen Erkältungs- und Grippeerregern treiben jetzt auch noch die wenig bekannten Adenoviren ihr Unwesen.
Glücklicherweise sind die Infektionszahlen von Adenoviren auf den Britischen Inseln laut der lokalen Gesundheitsbehörde momentan leicht rückläufig. «The Independent» bezeichnete die gleichzeitige Belastung all dieser verschiedenen Krankheiten trotzdem als «schlimmstmögliches Szenario» für Grossbritannien.
Adenoviren sind Viren, die gleichzeitig mehrere Organe angreifen können. Dazu gehören die Augen, der Magen-Darm-Trakt oder sogar die Blase, berichtet «Focus». Deshalb ist eine Infektion mit Adenoviren für Betroffene oft intensiver und hartnäckiger als eine klassische Grippe.
Die Viren lassen sich ausserdem nur schwer bekämpfen. Sie überleben mehrere Wochen auf Oberflächen. Die Erreger sind laut der «Südwest Presse» zudem hoch ansteckend. Übertragen werden sie etwa durch Husten, Niesen oder den Kontakt zu kontaminierten Gegenständen.
Die Symptome einer Adenovirus-Infektion ähneln denen einer Grippe. Typisch sind Fieber, Husten und Halsschmerzen, schreibt «The Independent». Am typischsten ist es laut der «Südwest Presse» allerdings, wenn zusätzlich zu diesen typischen Grippe-Symptomen noch eine Bindehautentzündung auftritt. Auch Durchfall und Erbrechen können bei einer Infektion auftreten, je nachdem, welche Organe angegriffen werden.
Diese Symptome können verhältnismässig lange anhalten. Bis zu zwei Wochen dauert laut «Focus» eine Adenovirus-Infektion. Besonders anfällig sind kleine Kinder, ältere Menschen, Schwangere und Menschen mit geschwächtem Immunsystem.
Es gibt laut «The Independent» keine Medizin oder Impfung, die speziell auf Adenoviren ausgelegt ist. Es können also lediglich die Symptome behandelt werden, etwa durch schmerzlindernde oder fiebersenkende Medikamente. Ausserdem hilft, wie immer, viel Bettruhe und viel trinken, schreibt «Focus».
Da die Infektion, ähnlich wie bei Corona, über Tröpfchen stattfindet, schützt man sich am besten mit guter Hygiene gegen den Virus. Dazu gehört gründliches Händewaschen und in der Öffentlichkeit genügend Abstand zu anderen Menschen halten.
Die aktuelle Situation der Adenoviren in der Schweiz lässt sich nur schwer einschätzen. Die Krankheitserreger sind hierzulande nämlich nicht meldepflichtig, heisst es beim Bundesamt für Gesundheit BAG auf Anfrage von Blick. «Zurzeit haben wir keine Kenntnisse von einem übermässigen Anstieg», heisst es allerdings weiter.
In Deutschland spielen die Adenoviren laut «Focus» momentan eine untergeordnete Rolle. Das Robert-Koch-Institut melde zwar viele Atemwegsinfektionen, Hauptverursacher sei aber die klassische Grippe.
