Der Herbststart bringt nicht nur Laub, sondern für viele auch Pfnüsel und Husten. Hat die Grippesaison bereits begonnen oder welche Viren zirkulieren aktuell und wie lassen sie sich unterscheiden? Infektiologe Walter Zingg hat Antworten.

Sina Albisetti Host & Production Lead Video & Journalistin

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mit dem Wetterumschwung haben auch Viren wieder Hochkonjunktur. Viele sind derzeit krank. Ist die Grippe schuld oder welche Krankheiten sind aktuell dominant? «Im Abwasser sehen wir, dass die Covid-Virenlast zunimmt», erklärt Walter Zingg im Gespräch mit Moderatorin Sina Albisetti. Der leitende Arzt in der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich erklärt im Podcast «Durchblick», wann und wie stark er die Grippewelle erwartet und gibt Tipps zur Behandlung diverser viraler Erkrankungen.

Jeden Tag eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.