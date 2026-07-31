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Er wollte in einen Freizeitpark – jetzt sitzt er im Knast
Mann mit Wohnsitz in der Schweiz an der deutschen Grenze festgenommen

Ein Reisecar aus der Schweiz hielt am Mittwoch an der Grenze in Weil am Rhein (D). Für einen Fahrgast endete die Kontrolle letztlich im Gefängnis. Er hatte eine hohe Geldstrafe nicht bezahlt.
Publiziert: vor 20 Minuten
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Am Grenzübergang Weil am Rhein nahm die Polizei einen Deutschen mit Wohnsitz in der Schweiz fest.
Foto: imago/Mandoga Media

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutscher (42) mit Wohnsitz in der Schweiz am Grenzübergang Weil am Rhein (D) festgenommen
  • 12'000 Euro Strafe wegen eines illegalen Autorennens nicht bezahlt
  • Mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe in Justizvollzugsanstalt angetreten
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Marian NadlerRedaktor News

Die Busreise zu einem Freizeitpark endete für einen Mann (42) im Gefängnis. Der wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen verurteilte Mann konnte eine verhängte Geldstrafe von 12'000 Euro (11'160 Franken) nicht bezahlen. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein (D) mit.

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Was war konkret passiert? Am Mittwoch kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein einen aus der Schweiz kommenden Reisecar.

Festnahme und Knast

Bei der Überprüfung der Fahrgäste stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen einen deutschen Staatsangehörigen zu vollstrecken war. Wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen verurteilte ein Gericht den in der Schweiz wohnhaften Mann im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe, die dieser jedoch nicht bezahlte.

Da er auch vor Ort die geforderten Gerichtsschulden nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort verbüsst er eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe.

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