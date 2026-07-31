Darum gehts
- Deutscher (42) mit Wohnsitz in der Schweiz am Grenzübergang Weil am Rhein (D) festgenommen
- 12'000 Euro Strafe wegen eines illegalen Autorennens nicht bezahlt
- Mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe in Justizvollzugsanstalt angetreten
Die Busreise zu einem Freizeitpark endete für einen Mann (42) im Gefängnis. Der wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen verurteilte Mann konnte eine verhängte Geldstrafe von 12'000 Euro (11'160 Franken) nicht bezahlen. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein (D) mit.
Was war konkret passiert? Am Mittwoch kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein einen aus der Schweiz kommenden Reisecar.
Festnahme und Knast
Bei der Überprüfung der Fahrgäste stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen einen deutschen Staatsangehörigen zu vollstrecken war. Wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen verurteilte ein Gericht den in der Schweiz wohnhaften Mann im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe, die dieser jedoch nicht bezahlte.
Da er auch vor Ort die geforderten Gerichtsschulden nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort verbüsst er eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe.