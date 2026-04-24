Ein US-Elitesoldat hat sich verzockt: Nach dem Zugriff auf Venezuelas Präsident Maduro flog ein Insider-Deal auf, der ihm 400'000 Dollar eingebracht hatte. Es ist nicht der einzige Wettskandal. Auch zum Iran-Krieg werden Millionen-Wetten abgeschlossen.

Guido Felder Ausland-Redaktor

Ein US-Elitesoldat der Spezialeinheiten wurde festgenommen, weil er Insiderwissen über die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro (63) für illegale Wetten genutzt haben soll. Das berichtet CNN.

Der Mann, der an der Planung der «Operation Absolute Resolve» beteiligt war, habe Ende Dezember 32'000 Dollar auf der Prognoseplattform «Polymarket» darauf gewettet, dass Maduro bis Januar gestürzt würde. Durch sein Wissen über den bevorstehenden Zugriff erzielte er bei 13 Wetten einen Gewinn von über 400'000 Dollar.

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Trump: «Die Welt ist ein Casino»

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, streng geheime Informationen für den persönlichen finanziellen Vorteil missbraucht zu haben. Um die Herkunft der Gewinne zu verschleiern, soll er das Geld über Kryptowährungs-Konten im Ausland gewaschen haben.

Präsident Donald Trump (79) meinte, dass solche Wetten auf der ganzen Welt stattfänden. Trump: «Ich glaube, die ganze Welt ist leider zu einer Art Casino geworden.»

Dem Soldaten drohen nun mehrere Strafverfahren wegen Betrugs und Diebstahls von Regierungsinformationen. Polymarket kooperierte bei den Ermittlungen und betonte, dass Insiderhandel auf der Plattform nicht toleriert werde.

Untersuchung auch wegen Iran-Wetten

Es ist nicht das einzige Insidergeschäft, das Amerikaner zurzeit reich macht. Laut US-Medien sind auf dem Ölmarkt mehrere Male Termingeschäfte und Wetten abgeschlossen worden – nur wenige Minuten, bevor Präsident Donald Trump (79) eine Mitteilung zum Iran veröffentlicht hat.

Auf Intervention der Demokraten hat sich die US-Derivateaufsicht CFTC eingeschaltet und wird die Fälle untersuchen. Auch Trump selber hat angekündigt, eine interne Untersuchung bei den Behörden einzuleiten.



