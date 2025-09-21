Putin feuert General Alexander Lapin

Von Johannes Hillig, Redaktor am Newsdesk

Einst war er mächtig und führte die russischen Truppen im Ukraine-Krieg. Doch jetzt ist Generaloberst Alexander Lapin abserviert worden. Er wurde aus dem Militärdienst entlassen. Bis Oktober 2022 kommandierte er die Heeresgruppe Zentrum der russischen Truppen in der Ukraine.

Statt militärischer Erfolge sorgte er für Verluste und Pannen. Zum Beispiel, als die Russen beim Rückzug aus der Region Charkiw Panzer, Fahrzeuge und Ausrüstung am Fluss zurückliessen. Ein Video der zerstörten Pontons, die dafür gedacht waren, den Fluss zu überqueren, ging viral. Den Artikel dazu findest du hier.

Grösster Gegner in den eigenen Reihen war damals Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow. Er schimpfte immer wieder über Lapin. «Lapins mangelndes Talent ist nicht das Schlimmste, sondern die Tatsache, dass die Spitzenleute des Generalstabs ihn decken», schrieb er zum Beispiel.

Nach einigen Niederlagen wurde der General abgesägt, aber kurz darauf zum Generalstabschef der Heerestruppen. Die Entscheidung sorgte für mächtig Wirbel. Als Leiter des Militärbezirks Leningrad kommandierte er zuletzt erneut einen Teil der Armee. Schon vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kommandierte er eine Zeit lang die russischen Truppen in Syrien.

Jetzt ist seine Zeit beim russischen Militär aber vorbei. Das Medium «Tatar-Inform» schrieb ohne Angabe einer Quelle, dass Lapin Assistent des Republikchefs von Tatarstan, Rustam Minnichanow, werden soll. Er soll demnach zuständig sein für Fragen um den Ukraine-Krieg, die Verteidigung und die Arbeit mit Veteranen, hiess es.

Lapin stammt aus Kasan in der Teilrepublik Tatarstan.