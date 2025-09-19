US-Senat bestätigt Botschafterin für die Schweiz

Callista Gingrich ist vom US-Senat als neue Botschafterin für die Schweiz bestätigt worden. Die Nominierung durch Präsident Donald Trump war bereits Ende letzten Jahres erfolgt.

Von 2017 bis 2021 US-Botschafterin im Vatinkan: Callista Gingrich kommt als Vertreterin von US-Präsident Donald Trump in die Schweiz. Foto: KEYSTONE/AP/J. SCOTT APPLEWHITE

Der US-Senat hat Callista Gingrich (59) als Botschafterin für die Schweiz bestätigt. US-Präsident Donald Trump hatte die Republikanerin bereits Ende letzten Jahres für diesen Posten nominiert.

Die Bestätigung von Gingrich wurde von den Demokraten monatelang verzögert. Nun erfolgte sie zusammen mit einer Reihe anderer Kandidatinnen und Kandidaten, wie der Webseite des US-Senats zu entnehmen ist. In einer Abstimmung bestätigte der Senat 48 Nominationen. Darüber berichtete zunächst die Nachrichtenagentur Reuters.

Mit einflussreichem Republikaner verheiratet

Gingrich und ihr Ehemann Newt Gingrich (82) gelten in Washington als enge Vertraute Trumps. Newt Gingrich tritt regelmässig im Fernsehsender Fox News als Verteidiger der Politik des Präsidenten auf. Der einflussreiche Republikaner wollte 2012 selbst US-Präsident werden, scheiterte jedoch bei den Vorwahlen.

Callista Gingrich bringt bereits diplomatische Erfahrung mit: Von 2017 bis 2021 war sie unter Trump US-Botschafterin im Vatikan.

Auf der Liste der nun vom Senat bestätigten Nominationen sind neben Gingrich etwa auch die neue US-Botschafterin für Schweden, Christine Toretti, und der neue US-Botschafter in Argentinien, Peter Lamelas, aufgeführt. Auch sie wurden von Trump nominiert. Ihre Bestätigung erfolgte nach Angaben der US-Behörden mit 51 zu 47 Stimmen bei 2 Enthaltungen.