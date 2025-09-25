DE
FR
Abonnieren

Düstere Prognose von Dänemarks Regierungschefin
Drohnenchaos «ist noch lange nicht vorbei»

Drohnenflüge halten Dänemark in Atem. Regierungschefin Frederiksen spricht von einer «neuen sicherheitspolitischen Situation» und vermutet Russland hinter den besorgniserregenden Attacken.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Die Rede Mette Frederiksens an das dänische Volk zeigt, dass sich die Sicherheitslage in Europa in den vergangenen Tagen massiv verändert hat.
Foto: imago/Ritzau Scanpix

Darum gehts

  • Mette Frederiksen warnt vor hybriden Angriffen und Russlands Bedrohung
  • Drohnenflüge belasten Dänemarks Sicherheitslage und zeigen Schwachstellen auf
  • Frederiksens Rede dauerte sieben Minuten und war sehr ernst
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Am Donnerstagabend hält Mette Frederiksen (47) eine Rede an das dänische Volk. Skandinavier sind von Natur aus ernste Menschen. Aber wer die sozialdemokratische Regierungschefin kennt, hat sie vermutlich noch nie so ernst erlebt wie an diesem Tag. Seit Tagen halten Drohnen die Sicherheitsbehörden des kleinen nordeuropäischen Landes in Atem.

«Es handelt sich um Angriffe, von denen wir erwarten müssen, dass es weitere geben wird», verkündet Frederiksen. Sieben Minuten ist ihre Ansprache insgesamt lang. Die Aussagen ungeschönt, Ton und Rhetorik der Situation angepasst.

Russland als «Hauptfeind Europas»

Die hybriden Angriffe hätten Schwachstellen in Dänemark aufgezeigt. Zwar gebe es laut den Geheimdiensten derzeit keine unmittelbare militärische Bedrohung für das Land. «Was wir aktuell erleben, ist jedoch ein hybrider Krieg. Das ist Teil eines Musters, das wir auch in anderen europäischen Ländern beobachten», erklärt Frederiksen, die aktuell wohl vor der womöglich grössten Herausforderung ihrer politischen Karriere steht. Und das, obwohl sie das Land durch die Corona-Pandemie geführt hat. Ein Satz fällt, der nachhallt: «Wir befinden uns in einer neuen sicherheitspolitischen Situation und sie ist noch lange nicht vorbei.»

Das Drohnenchaos in Dänemark
Putins Kriegsschiff versteckt sich vor dänischer Insel
Mitten im Drohnenchaos
Putins Kriegsschiff vor dänischer Insel entdeckt
Drohnen tauchten auch über dänischen Ölfeldern auf
Polizei bestätigt
Drohnen tauchten auch über dänischen Ölfeldern auf
Drohnenaktivitäten sind «hybrider Angriff»
Mit Video
Dänische Regierung
Drohnenaktivitäten sind «hybrider Angriff»
Regierungschefin spricht von «schwerstem Anschlag»
Mit Video
Kreml widerspricht
«Alles deutet bei Drohnen-Vorfällen auf Russland hin»

Frederiksen kann noch immer keine klare Antwort darauf geben, wer hinter den Drohnenflügen steckt. Für sie deutet aber alles auf einen Mann hin: Kremlchef Wladimir Putin (72). «Ich stelle fest, dass es ein Land gibt, das der Hauptfeind Europas ist. Und das ist Russland», sagt sie. «Ich sehe ein Russland, das auf verschiedenen Ebenen alles in seiner Macht Stehende tut, um Europa zu destabilisieren.»

«Das werden wir niemals akzeptieren»

Das geschehe durch direkte Kriegshandlungen und durch hybride Angriffe, die alle dasselbe Ziel verfolgen würden – nämlich die europäischen Grundfesten zu erschüttern. «Das werden wir niemals akzeptieren», gibt sich Frederiksen kämpferisch. 

Durch Frederiksens Rede wird klar: In Nord- und Osteuropa hat sich die Sicherheitslage in nur wenigen Tagen und Wochen dramatisch verändert. Und sie dürfte im schlimmsten Fall für lange Zeit verändert bleiben.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen