Drohnen tauchten auch über dänischen Ölfeldern auf

Ungewöhnliche Sichtungen über der Nordsee: Schiffe einer dänischen Reederei meldeten in der Nacht zu Donnerstag die Sichtung mehrerer Drohnen. Die dänische Polizei bestätigt den Eingang einer Meldung über Drohnen über dänischen Ölfeldern und leitet Untersuchungen ein.

Mehrere Schiffe der dänischen Offshore-Reederei Esvagt sollen Drohnen beobachtet haben. Foto: Esvagt

In der Nordsee haben mehrere Schiffe der Reederei Esvagt aus der dänischen Stadt Esbjerg in der vergangenen Nacht etwas Ungewöhnliches gesichtet. Das berichtet der dänische öffentlich-rechtliche Sender DR.

Man habe mehrere Drohnen beobachtet, sagte der Geschäftsführer der Reederei, Kristian Ole Jacobsen. «Gestern haben mehrere unserer Schiffe etwas beobachtet, von dem sie vermuten, dass es sich um Drohnen über der Nordsee handelt.»

Und weiter: «Es sah aus wie Drohnen, die am Himmel flogen und leuchteten, und es gab auch Ausschläge auf den Radargeräten der Schiffe.» Esvagt habe die Beobachtungen den zuständigen Behörden gemeldet. Die dänische Polizei bestätigte gegenüber DR, dass die Polizei eine Meldung über Drohnen über dänischen Ölfeldern erhalten habe und dass der Fall nun untersucht werde.

In den vergangenen Tagen gab es gleich mehrmals Drohnenalarm im skandinavischen Land. Die Flugobjekte tauchten über dem Flughafen in der Hauptstadt Kopenhagen und über dem Airport der Staadt Aalborg auf. Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen (49) sprach von einer «systematischen» Bedrohung.