Abigail Garside feierte mit ihrem Mann den ersten Hochzeitstag. Das Paar fuhr dafür in ein Luxushotel. Doch der romantische Ausflug endete in einer Tragödie.

Das letzte glückliche Bild: Abigail Garside und ihr Mann feierten den ersten Hochzeitstag.

Darum gehts Junge Frau stirbt plötzlich am Tag nach ihrem ersten Hochzeitstag

Ehemann und Familie unter Schock, Polizei ermittelt ohne Hinweise auf Verbrechen

30-jährige Abigail Garside wurde im Garten eines Luxushotels in Harrogate gefunden

Johannes Hillig Redaktor News

Jung, fit und verdammt glücklich: Abigail Garside (†30) hatte die Liebe ihres Lebens gefunden. «Heute darf ich den Mann meiner Träume heiraten», schrieb die Britin auf Facebook vor einem Jahr. Um den ersten Jahrestag gebührend zu feiern, fuhr das Paar in ein Luxushotel in Harrogate im Norden von Grossbritannien.

Whirlpool, Champagner und Sonnenschein. Das Paar teilte auf Facebook Bilder von seinem ersten Hochzeitstag. Ehemann Samuel Garside schrieb: «1 Jahr, seit du meine Frau geworden bist!! Ich liebe dich jeden Tag mehr, alles Gute zum Jahrestag.» Das war am 17. August. Das Glück schien perfekt.

«Ich werde dich für immer lieben»

Doch am Morgen des 18. August wurde die Leiche von Abigail Garside im Garten des Hotels gefunden. Die Umstände sind noch unklar. Die Polizei ermittelt. Bisher gibt es aber keine Hinweise auf ein Verbrechen, wie die britische Polizei erklärt. Vorerkrankungen soll Garside auch keine gehabt haben. Das berichtet «Daily Mail». Eine Obduktion soll nun Klarheit bringen.

Der Ehemann der 30-Jährigen steht unter Schock. Er schreibt auf Facebook: «Meine absolute Welt, meine beste Freundin und meine wunderschöne, süsse Frau.» Und: «Ich werde dich für immer lieben und du wirst mein Herz nie verlassen.»

Eine Gedenkseite wurde eingerichtet

Auch Familie und Freunde können nicht glauben, dass Abigail Garside so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Eine Gedenkseite wurde für die junge Frau eingerichtet. Nach dem ersten Hochzeitstag muss Samuel Garside nun seine Braut zu Grabe tragen.

Das tragische Schicksal von Abigail Garside ist leider kein Einzelfall. Immer wieder werden junge Menschen, wie aus dem Nichts, aus dem Leben gerissen.

Sportass stirbt 24 Stunden nach Schock-Diagnose

Wie schnell es gehen kann, zeigt ein Fall aus dem Jahr 2023. Er spielte Fussball, Basketball und lief für das Leichtathletik-Team. Kyle L.* (†16) aus Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania schien immer kerngesund und war ein begeisterter Sportler. Doch innert weniger Stunden veränderte sich alles für den jungen Mann. 24 Stunden nach der Diagnose Krebs hörte sein Herz auf zu schlagen.

Nach einem Basketballspiel erzählte Kyle seinen Eltern, dass er Rückenschmerzen hatte. Die Ärzte ahnten da noch nicht, wie schwer krank der 16-Jährige ist. Er bekam ein paar Schmerzmittel und sollte sich ausruhen. Doch L. ging es immer schlechter – und dann starb er.

Britin stirbt an Rätsel-Krankheit

Jehane Thomas war jung, gesund und war erfolgreiche Influencerin. Doch dann bekam das zweifache Mami plötzlich heftige Migräneattacken und Krankheitsschübe. Monatelang. Sie meldete sich aus dem Spital, nahm ihre Follower mit auf die Suche der Ärzte, die versuchten, der Britin zu helfen. Vergeblich. Im März 2023 hörte ihr Herz auf zu schlagen. Was genau zu ihrem Tod führte, ist bis heute unklar.

Braut an Hochzeitstag totgefahren

Es muss nicht immer eine Krankheit sein. Samantha «Sam» Hutchinson (†34) aus den USA wurde am Tag ihrer Hochzeit aus dem Leben gerissen. Ein betrunkener 25-Jähriger krachte mit 125 km/h durch die 30er-Zone und erfasste die 34-Jährige und ihren frischgebackenen Ehemann, die mit einem Golfmobil unterwegs waren. Samantha Hutchinson war auf der Stelle tot, ihr Mann überlebte nur, weil er aus dem Golfmobil herausgeschleudert wurde. Er musste schwer verletzt auf die Intensivstation.

* Namen bekannt