Drei Männer getötet
US-Militär greift erneut Schmugglerboot im Pazifik an

Das US-Militär hat im Ostpazifik ein mutmassliches Drogenboot angegriffen und drei Männer getötet. Bisher starben mehr als 130 Menschen bei ähnlichen Einsätzen.
Das US-Militär veröffentlichte Bilder des Angriffs.
  • US-Militär tötet drei mutmassliche Drogenschmuggler im Ostpazifik
  • Boot war auf bekannter Schmuggelroute unterwegs
  • Über 130 Tote bei ähnlichen Einsätzen seit Herbst 2025
Das US-Militär hat erneut ein Boot mit mutmasslichen Drogenschmugglern im Ostpazifik angegriffen und dabei nach eigenen Angaben drei Männer getötet.

Das Schiff sei von terroristischen Organisationen betrieben worden und auf einer bekannten Schmuggelroute unterwegs gewesen, teilte das zuständige Regionalkommando (Southcom) auf der Plattform X mit. Dazu wurde ein Video veröffentlicht, das zu zeigen scheint, wie das Boot nach einem Angriff explodiert.

Kampf gegen den Drogenschmuggel

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump lässt seit Herbst vergangenen Jahres immer wieder Boote in der Karibik und im Ostpazifik attackieren und begründet dies damit, grenzüberschreitenden Drogenschmuggel unterbinden zu wollen. 

Kritikern zufolge verstossen die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern gegen das Völkerrecht. Offiziellen Angaben zufolge wurden dabei bereits mehr als 130 Menschen getötet.

