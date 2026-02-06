DE
FR
Abonnieren
Hier wird das vermeintliche Drogenboot versenkt
0:13
Angriff der USA:Hier geht das vermeintliche Drogenboot in Flammen auf

«Gezielter Angriff»
USA schalten weiteres angebliches Drogenboot aus

Ein mutmassliches Drogenschiff wurde am Donnerstag im Ostpazifik vom US-Militär versenkt. Zwei Verdächtige kamen dabei ums Leben.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Kommentieren
1/4
Das Drogenboot fährt mit hohem Tempo auf dem Wasser.
Foto: X@Southcom

Darum gehts

  • US-Militär versenkt Schiff von «Terrororganisation» im Ostpazifik am Donnerstag
  • Video zeigt Luftschlag auf Schnellboot, das in Flammen aufgeht
  • Zwei mutmassliche Drogenhändler getötet, keine Verletzten bei US-Streitkräften
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Am Donnerstag hat das US-Militär ein weiteres Schiff versenkt, das nach Angaben des südlichen Kommandos der Streitkräfte «von als terroristisch eingestuften Organisationen betrieben wurde». Das teilte das Süd-Kommando auf der Plattform X mit. «Geheimdiensterkenntnisse bestätigten, dass sich das Schiff auf bekannten Drogenhandelsrouten im Ostpazifik befand und in Drogenhandelsoperationen verwickelt war», hiess es in dem Beitrag weiter.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Zwei angebliche Drogenhändler sollen bei dem Einsatz getötet worden sein. Streitkräfte seien bei dem Einsatz nicht verletzt worden. Dem Beitrag angefügt war ein Video, das zeigt, wie das Schnellboot mit hoher Geschwindigkeit auf dem Wasser fährt, dann von einem Luftschlag getroffen wird und in Flammen aufgeht.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen