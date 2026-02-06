Ein mutmassliches Drogenschiff wurde am Donnerstag im Ostpazifik vom US-Militär versenkt. Zwei Verdächtige kamen dabei ums Leben.

Darum gehts US-Militär versenkt Schiff von «Terrororganisation» im Ostpazifik am Donnerstag

Video zeigt Luftschlag auf Schnellboot, das in Flammen aufgeht

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag hat das US-Militär ein weiteres Schiff versenkt, das nach Angaben des südlichen Kommandos der Streitkräfte «von als terroristisch eingestuften Organisationen betrieben wurde». Das teilte das Süd-Kommando auf der Plattform X mit. «Geheimdiensterkenntnisse bestätigten, dass sich das Schiff auf bekannten Drogenhandelsrouten im Ostpazifik befand und in Drogenhandelsoperationen verwickelt war», hiess es in dem Beitrag weiter.

Zwei angebliche Drogenhändler sollen bei dem Einsatz getötet worden sein. Streitkräfte seien bei dem Einsatz nicht verletzt worden. Dem Beitrag angefügt war ein Video, das zeigt, wie das Schnellboot mit hoher Geschwindigkeit auf dem Wasser fährt, dann von einem Luftschlag getroffen wird und in Flammen aufgeht.