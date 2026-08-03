DE
FR
Abonnieren

Drama in Deutschland
Zwei Taucher sterben in 80 Meter Tiefe im Bodensee

Ein Tauchgang vor Überlingen (D) endet tödlich. Eine Frau (†46) und ihr Partner (†64) leiten aus 80 Metern Tiefe einen Notaufstieg ein. Jede Rettung kommt zu spät.
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Beim Unglück auf dem Bodensee kam jede Hilfe zu spät.
Foto: imago/bodenseebilder.de

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Zwei Taucher sterben am Sonntag im Bodensee vor Überlingen
  • 46-jährige Frau bricht nach Notaufstieg an Wasseroberfläche zusammen
  • Bodensee: 80 Meter Tiefe, anspruchsvolle Bedingungen, häufig tödliche Unfälle
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Tragödie im Bodensee: Am Sonntag verlieren zwei Menschen bei einem Tauchgang vor Überlingen (D) ihr Leben. Die 46-jährige Taucherin und ihr 64-jähriger Partner sind auf rund 80 Metern Tiefe unterwegs, als sie gegen 10.30 Uhr plötzlich einen Notaufstieg einleiten. Wie es dazu kam, ist noch völlig unklar. Zuerst berichtete Focus.

Mehr Nachrichten aus Deutschland
Abdul Ballout trickste Polizei mit Spielzeugpistole aus
Vor CSD-Attentat in Berlin
Abdul Ballout (†21) trickste Polizei mit Spielzeugpistole aus
Frau in Deutschland monatelang brutal misshandelt und erniedrigt
Opfer war obdachlos
Frau wurde in Soest (D) monatelang brutal misshandelt

Die Frau brach direkt nach dem Auftauchen an der Wasseroberfläche zusammen. Sofort eingeleitete Reanimationsmassnahmen blieben erfolglos. Beide Taucher starben noch am Unglücksort.

Die Wasserschutzpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Drama kommen konnte. Der Bodensee gilt wegen seiner Tiefe und den anspruchsvollen Bedingungen als tückisch. Immer wieder kommt es dort zu tödlichen Unfällen.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen