Zwei Taucher sterben in 80 Meter Tiefe im Bodensee

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Zwei Taucher sterben am Sonntag im Bodensee vor Überlingen
- 46-jährige Frau bricht nach Notaufstieg an Wasseroberfläche zusammen
- Bodensee: 80 Meter Tiefe, anspruchsvolle Bedingungen, häufig tödliche Unfälle
Natalie ZumkellerRedaktorin News
Tragödie im Bodensee: Am Sonntag verlieren zwei Menschen bei einem Tauchgang vor Überlingen (D) ihr Leben. Die 46-jährige Taucherin und ihr 64-jähriger Partner sind auf rund 80 Metern Tiefe unterwegs, als sie gegen 10.30 Uhr plötzlich einen Notaufstieg einleiten. Wie es dazu kam, ist noch völlig unklar. Zuerst berichtete Focus.
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Die Frau brach direkt nach dem Auftauchen an der Wasseroberfläche zusammen. Sofort eingeleitete Reanimationsmassnahmen blieben erfolglos. Beide Taucher starben noch am Unglücksort.
Die Wasserschutzpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Drama kommen konnte. Der Bodensee gilt wegen seiner Tiefe und den anspruchsvollen Bedingungen als tückisch. Immer wieder kommt es dort zu tödlichen Unfällen.