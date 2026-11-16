Am Sonntagnachmittag hat sich im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ein heftiger Unfall ereignet. Die Bilanz: Drei Menschen sind tot, drei weitere Personen wurden verletzt.

Marian Nadler Redaktor News

Das Bild, dass sich den aufgebotenen Einsatzkräften bot, war schockierend: Am Sonntagnachmittag hatte sich auf der Bundesstrasse 31 südwestlich der Stadt Ulm im Bundesland Baden-Württemberg ein Unfall ereignet. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf die Polizei schreibt, waren insgesamt neun Fahhrzeuge an dem Crash nahe der Stadt Erbach beteiligt.

Wie kam es zu dem Unfall? Ein 18 Jahre alter Autofahrer hatte versucht, mit seinem Wagen sehr schnell zu einem Überholmanöver anzusetzen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte gegen andere Fahrzeuge und crashte frontal in einen entgegenkommenden Wagen.

Grossaufgebot im Einsatz

An dessen Steuer sass ein weiterer Teenager (19). Beide Fahrer starben, am Sonntagabend erlag auch der 26 Jahre alte Beifahrer des 19-Jährigen seinen Verletzungen.

Die Polizei beschrieb die Unfallstelle als «riesiges Trümmerfeld». Die Strecke musste für mehr als 24 Stunden komplett gesperrt werden. Laut Polizei war ein Grossaufgebot an Einsatzkräften, darunter Rettungskräfte, Feuerwehr, Strassenmeisterei und auch Seelsorger, im Einsatz. Ein Gutachter untersuchte am Tag nach dem Unfall zudem die Unfallstelle.