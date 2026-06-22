Ein viraler Trick sorgt für Diskussion: Laut einem Gerücht zeigt die Farbe der Zara-Etiketten die Qualität der Kleidung. Schwarze Labels stehen für höhere Qualität, während weisse Labels eher auf Basics hinweisen. Aber stimmt das?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zara-Etiketten sollen Qualität durch Farben anzeigen

Schwarzer Hintergrund deutet auf hochwertige Kleidung hin

Der virale Post erreicht über 1,7 Millionen Aufrufe

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Achtest du beim Kleidungskauf auf die Qualität oder zählt für dich nur der Look? Wer sich durch überfüllte Läden schlängelt, hat oft keine Zeit für einen genauen Blick auf die Materialien. Eine X-Userin verrät nun einen scheinbar genialen Trick: Beim Modekonzern Zara soll man die Qualität bereits auf den ersten Blick erkennen.

Der virale Post von Dienstag wurde mittlerweile schon über 1,7 Millionen Mal aufgerufen. Laut der Nutzerin geben die angebrachten Etiketten Auskunft über die Qualität und die Kleidungslinie der Teile. Dabei spielen sowohl die Farbe des Hintergrunds als auch die Farbe der Labelbeschriftung eine Rolle. Da Zara auf ein einheitliches Etiketten-Design setzt, müsste der Trick auch in der Schweiz funktionieren.

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Schwarzer Hintergrund bedeutet angeblich höhere Qualität

Wenn der Hintergrund weiss ist, soll es sich um Kleider aus den Basic-Linien handeln. Insbesondere die Kombination aus weissem Hintergrund und schwarzer Beschriftung soll auf eine eher niedrige Qualität schliessen lassen. Wenn sowohl Hintergrund als auch Aufschrift weiss sind, habe man etwas mit «normaler Qualität» in der Hand.

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Sobald der Hintergrund schwarz ist, dürfte das Kleidungsstück laut dem Post länger als nur eine Saison halten. Während die Kombination schwarzer Hintergrund und weisse Schritt eine gute Qualität bedeutet, geben die Farben Schwarz auf Schwarz eine sehr gute Qualität an. Ebenfalls von hoher Qualität seien die eher seltenen Stücke, die ein braunes Etikett haben.

«Es wird sowieso alles aus Polyester gemacht!»

Wie sich in den Kommentaren zeigt, wussten viele Zara-Fans noch nichts über die Farbcodes des spanischen Modeherstellers. «Nächstes Mal, wenn ich einkaufen gehe, werde ich definitiv zuerst die Etiketten checken», meint eine Userin.

Generell geben viele an, dass sie ab jetzt die schwarzen Labels gezielt suchen werden. Für andere handelt es sich bei dem Tipp um totalen Quatsch: «Spoilerwarnung: Es wird sowieso alles aus Polyester gemacht!».

Aber ist wirklich etwas dran an der Etiketten-Theorie? Das Modehaus schweigt dazu. Mehrere Blick-Anfragen blieben unbeantwortet.

Ein Kreis bedeutet weit geschnitten

Das Internet rätselt schon länger über die Etiketten von Zara. Neben den Farben wird auch den kleinen Symbolen am Rand der Beschriftung eine Bedeutung zugeschrieben. Unterschieden wird dabei zwischen einem Kreis, einem Dreieck und einem Quadrat. Diese sollen angeben, wie Jeans und Co. geschnitten sind.

Die Theorie: Ein Kreis bedeutet weit geschnitten (Oversized), beim Dreieck greift man lieber eine Nummer grösser und das Quadrat sitzt wie angegossen. Allerdings stimmt dies nur bedingt. Wie die «Bunte» berichtete, zeigen die Symbole an, zu welcher Kollektion die Kleider gehören, und zwar um den Mitarbeitenden die Sortierung zu vereinfachen. Trotzdem könnte an der Theorie etwas dran sein. Bei dem Dreieck handelt es sich um die TRF-Linie, die für Teenager gemacht wird und daher allenfalls etwas kleiner ausfällt.



